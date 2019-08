Andrej Tavželj bo bogate izkušnje delil z mladimi soigralci. Foto: www.alesfevzer.com

Šivic je po 12 sezonah zapustil Francijo. Osem sezon je bil igralec, zadnje štiri pa je treniral Grenoble.

"Na Jesenicah sem zrastel gor. Vsi vemo, kako kakovostni igralci so igrali za Jesenice. Nisem jim segel niti do kolen oz. do gležnjev. Velika čast in odgovornost je voditi ta klub," je v pogovoru za TV Slovenija pojasnil Šivic, ki na treningih računa na 25 igralcev.

Na preizkušnji so Žan Poklukar (Slavija Junior), Nik Širovnik (Landshut U-20), Bine Mašič (Hidria mladi), Mirko Djumić (Crvena Zvezda), Žan Primožič (Kometa Brno U-19) in Patrik Rajsar (Hidria mladi).

Tavželj: Potrpežljiovst bo vsekakor potrebna

Ključni bodo izkušeni igralci, ki jih je precej manj kot lani. Med branilci je ostal Andrej Tavželj, prišla sta napadalca Jaka Ankerst in Andrej Hebar. Ekipi se ni pridružil branilec Nik Pem, ki je končal kariero še pred 24. rojstnim dnem.

"Potrpežljiovst bo vsekakor potrebna. Čutiti je veliko zagnanost. Imamo veliko potenciala v ekipi in to je zelo pozitivna stvar," je dejal Tavželj.

Pogačar: Čas je za več dejanj in manj obljub

Predsednik Anže Pogačar je v petih letih uspel na novo zagnati hokej v Podmežakli, a je po porazu v finalu državnega prvenstva proti SŽ Olimpiji konec aprila v Tivoliju napovedal odstop. Nasledil naj bi ga nekdanji okoljski minister Jure Leben, a po burnem poletju na Jesenicah ni prišlo do spremembe.

"Imamo večino reprezentantov selekcije do 20 leta. Največ obetata letnika 1999 in 2000 in te igralce smo tukaj zbrali. Pomembno je, da bo zdaj več dejanj in manj obljub," je poudaril Pogačar, ki že dve leti neuspešno išče svojega naslednika na predsedniškem mestu.



Prvi derbi že 24. avgusta na Bledu

Prvi nasprotnik železarjev bo Dunaujvarosi Acelbikak v petek. Madžari bodo že v četrtek gostovali v Tivoliju.

Jeseničani bodo nato igrali na tradicionalnem turnirju na Bledu, kjer se bodo v četrtek, 22. avgusta pomerili z mlado ekipo reprezentance Slovenije, v soboto, 24. avgusta pa bodo odigrali prvi derbi z Olimpijo v novi sezoni. Na 16. Poletni ligi bodo sodelovali še Grenoble, Fehervar in Beljak.

Šivic: Velika čast in odgovornost je voditi ta klub

SIJ Acroni Jesenice 2019/20:

Vratarja:

Žiga Kogovšek

Urban Avsenik

Branilci:

Andrej Tavželj

Nik Grahut

Nejc Stojan

Žiga Urukalo

Gašper Korošec

Aljoša Crnovič

Žan Poklukar

Nik Širovnik

Bine Mašič

Napadalci:

Blaž Tomaževič

Jaka Sodja

Gašper Seršen

Andrej Hebar

Gašper Glavič

Miha Brus

Mirko Djumić

Žan Primožič

Urban Sodja

Jaka Ankerst

Jaka Šturm

Erik Svetina

Patrik Rajsar

Timotej Kočar