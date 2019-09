Železarji so povedli že v drugi minuti, ko je zadel Gašper Seršen, kar je bil tudi izid uvodne tretjine. V 29. minuti je Lucas Gabriel Chiodo izenačil na 1:1.

Jeseničani se veselijo gola Andreja Hebarja za 3:1. Foto: www.alesfevzer.com

Odgovor Jeseničanov je bil silovit. Med 33. in 39. minuto so namreč Jaka Ankerst, Andrej Hebar in Jaka Sodja s tremi zadetki razblinili vse dvome o zmagovalcu. Poraz gostov je v 58. minuti ublažil Michele Marchetti.

Olimpija, ki se je razšla s trenerjem Juretom Vnukom, bo v nedeljo gostila Feldkirch.

HOKEJ NA LEDU

ALPSKA LIGA

2. KROG

SIJ ACRONI JESENICE - FASSA

4:2 (1:0, 3:1, 0:0)

750; Seršen 2., Ankerst 33., Hebar 37., Sodja 39.; Chiodo 29., Marchetti 58.

DUNAJ II - SŽ OLIMPIJA

2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

180; Lindblöm 11., 60.

SALZBURG MLADI - VIPITENO

BREGENEZERWALD - LUSTENAU

KAC II - FELDKIRCH

RITTEN - PUSTERTAL

CORTINA - ZELL AM SEE

GARDENA - ASIAGO

Vnaprej odigrana tekma, nedelja ob 17.30:

SŽ OLIMPIJA - FELDKIRCH