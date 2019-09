Jure Vnuk je v zadnjem letu dni osvojil štiri lovorike. Foto: www.alesfevzer.com

45-letni Vnuk je zmaje popeljal do naslova prvaka Alpske lige, naslova državnega prvaka, dvakrat je v Kranju osvojil tudi naslov pokalnega prvaka Slovenije.

Že v Celju ni bil na klopi

V 1. krogu nove sezone Alpske lige je Olimpija presenetljivo izgubila proti drugi ekipi KAC-a z 0:1. Po koncu tekme je bil Vnuk zelo nezadovoljen, že na sredni tekmi državnega prvenstva v Celju ni več sedel na klopi zmajev. Na začetku sezone je večkrat poudaril, da ni zadovoljen s pristopom nekaterih mladih igralcev ...

V letu in pol uspešno zbiral lovorike

17. januarja 2018 je Vnuk zamenjal Andreja Brodnika na klopi Olimpije. V vlogi "gasilca" mu ni uspelo preobrniti krivulje, Jeseničani so bili v četrtfinalu Alpske lige boljši s 4:0 v zmagah, v finalu državnega prvenstva pa s 3:1 v zmagah.

Lanska sezona je bila za Ljubljančane sanjska. V finalu Alpske lige so premagali Pustertal s 4:3 v zmagah, potem ko so Italijani vodili s 3:1 v zmagah in z 2:0 deset minut pred koncem pete tekme. Olimpiji je uspel epski zasuk, sedmo tekmo je 21. aprila dobila s 3:1 v Brunicu, ko je blestel Miha Zajc. Sijajni napadalec je nato štiri dni zatem v Tivoliju z dvema zadetkoma zagotovil Olimpiji še državni naslov, zmaji so ugnali železarje s 5:2.

Že 120 minut brez zadetka v novi sezoni

Na Dunaju je ekipo vodil njegov pomočnik Gregor Polončič. Ljubljančani so doživeli še drugi presenetljivi poraz in že 120 minut niso dosegli zadetka v novi sezoni Alpske lige. Razmerje v strelih na vrata je bilo 35:24 za moštvo Capitals Silver.

Lindblöm zadel dvakrat

V 11. minuti je zadel napadalec Emil Lindblöm, ki je tudi potrdil zmago Dunajčanov 22 sekund pred zadnjim piskom sirene. Polončič je že minuto in 47 sekund pred koncem iz vrat poklical Žana Usa, a zaključni pritisk ni prinesel izenačenja.

V nedeljo ob 17.30 v Tivoli prihaja Feldkirch in Ljubljančane čaka nova zahtevna naloga. Zelo se pozna, da je poškodovan kapetan Aleš Mušič.

Alpska liga, 2. krog:

DUNAJ II - SŽ OLIMPIJA

2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

180; Lindblöm 11., 60.

Sobota ob 18.00:

SIJ ACRONI JESENICE - FASSA

SALZBURG MLADI - VIPITENO

BREGENEZERWALD - LUSTENAU

KAC II - FELDKIRCH

RITTEN - PUSTERTAL

CORTINA - ZELL AM SEE

GARDENA - ASIAGO

Vnaprej odigrana tekma, nedelja ob 17.30:

SŽ OLIMPIJA - FELDKIRCH