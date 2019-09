Urban Sodja je v 11. minuti zadel za vodstvo Jesenic z 2:0. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji so bili veliki favoriti, kar se je pokazalo tudi v razmerju strelov, ki je bilo kar 36:12 za domače. A mladi Celovčani so imeli v vratih odličnega vratarja Floriana Vorauerja, ki je ubranil vse mogoče in nemogoče.

Kdor ne da, dobi. Mark Čepon je v 55. minuti izgubil plošček za svojimi vrati, Mark Kompain mu ga je odvzel in podal pred gol, kjer je Josef Schönett z močnim strelom pod prečko matiral Žana Usa.

Florian Vorauer je bil junak v Tivoliju. Prejemal je čestitke soigralcev in tudi Ljubljančanov.

Jure Vnuk seveda ni bil zadovoljen z učinkovitostjo, v prvi tretjini zmaji niso unovčili dveh "power playev", v zadnji tretjini pa še treh. Posebej uvodnih 20 minut je igra ves čas potekala pred vrati Celovčanov (15:3). Priložnosti so se vrstile, a 20-letni Vorauer je bil vedno na pravem mestu.

Po vodstvu so se gostje fanatično branili, velik pritisk Olimpije pa ni obrodil sadov. Vnuk je pustil Usa v vratih vse do zadnjega piska sirene.

Razmerje strelov 43:13 za Jesenice

Uspešnejše so bile Jesenice v Linzu. Dvomov o končnem razpletu pravzaprav ni bilo; podružnična ekipa Linza je bila v podrejenem položaju, o čemer priča tudi razmerje strelov (13-43). Gostje pa so terensko premoč znali spremeniti tudi v gole.

V prvem delu sta v polno zadela Žiga Urukalo in Urban Sodja, v drugi tretjini je zadetek dodal še Erik Svetina, za zadnjega pa je ob številčni prednosti v zadnjem delu poskrbel še Jaka Šturm. Vratar Jeseničanov Žiga Kogovšek pa je do konca ohranil mrežo nedotaknjeno.

1. krog:

SŽ OLIMPIJA - KAC II

0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

520; Schönett 55.

LINZ II - SIJ ACRONI JESENICE

0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

890; Urukalo 5., U. Sodja 11., Svetina 40., Šturm 58.

DUNAJ II - VIPITENO 2:3

LUSTENAU - RITTEN * 4:5

FELDKIRCH - PUSTERTAL 3:0

KITZBÜHEL - GARDENA 2:1

ZELL AM SEE - SALZBURG MLADI 1:4

BREGENEZERWALD - CORTINA 2:7

ASIAGO - FASSA * 2:1

* - po podaljšku