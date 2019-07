Kopitar se veseli dejstva, da bo naslednjo svetovno prvenstvo divizije I v Sloveniji. Reprezentanci bo na razpolago, če bodo klubske obveznosti to dovoljevale, sicer pa je prepričan, da so možnosti za vrnitev Slovenije med elito vedno dobre.

Anže Kopitar z udeleženci hokejske akademije na Bledu. Foto: www.alesfevzer.com

"Če bomo v popolni postavi, so možnosti vedno dobre. Med elito napredujeta dve reprezentanci. Francozi so morda favoriti, naj bodo. Avstrijce pa smo že premagovali," je dejal ob robu hokejske akademije na Bledu.

Po njegovem mnenju je letošnje svetovne prvenstvo prve divizije bilo po kakovosti reprezentanc zaradi prisotnosti Kazahstana in Belorusije na nekoliko višji ravni kot bo prihodnje. V Ljubljani bodo poleg Slovenije, Francije in Avstrije nastopile še Južna Koreja, Madžarska in Romunija.

Kopitar in Razingar petič prirejata kamp za mlade

Slovenija, ki zaradi poškodb ni bila v popolni postavi, je letos po slabem začetku v drugi polovici turnirja pokazala boljšo formo in na koncu osvojila četrto mesto. Poleg menjave generacij pa se je izbrana vrsta v boju za elito letos soočala še s poškodbami. Manjkali so ključni člani, ko so Jan Muršak, Jan Urbas, Žiga Pance ... "Imeli smo smolo s poškodbami, manjkali so štirje člani prvih dveh napadov. Tudi brez prvega vratarja smo bili. Nimamo pa še take globine, da bi jih lahko kar tako zamenjali," je ocenil Kopitar.

Velika prednost prihodnje leto bo tudi dejstvo, da bo prvenstvo potekalo doma. "Veliko lažje bo igrati pred polnimi tribunami, s podporo nekaj tisoč navijačev, ne pa pred večinoma praznimi tribunami, ko lahko se sliši zvonjenje telefona."

Oče na selektorskem mestu ne predstavlja pritiska

Sam bo tako kot je bil tudi letos za naslednjo SP na voljo reprezentanci, če mu bodo to dovoljevale klubske obveznosti. Reprezentanco bo po imenovanju junija vodil njegov oče Matjaž Kopitar, kar pa mu ne predstavlja nobenega dodatnega pritiska. "Že tolikokrat sva to dala skozi, že od časa, ko sem igral za mladince na Jesenicah. Zdaj na to sploh ne pomisliva," je še povedal 31-letni hokejist.



Oče in sin, selektor in najboljši igralec Slovenije - Matjaž in Anže Kopitar. Foto: www.alesfevzer.com

31. avgusta dobrodelni turnir na Bledu

V Los Angeles se bo pred novo sezono, njegovo 14. za ekipo Kings v ligi NHL, vrnil v začetku septembra. Pred odhodom pa bo 31. avgusta znova organiziral dobrodelni golf turnir na Bledu, ki je v osmih izvedbah doslej zbral skoraj pol milijona evrov za dobre namene.