Carter Hutton je bil previsoka ovira za Los Angeles. Anže Kopitar je po udarnem štartu sezone (2 gola in 5 podaj) tako kot vsi Kralji na drugi zaporedni tekmi ostal brez novih točk. Foto: AP

Prvi gol na tekmi v Staples Centru je padel že v 3. minuti, ko je prvič zadel Casey Mittelstadt, ki je pomagal tudi pri drugem zadetku. Pod tega se je v šesti minuti podpisal Conor Sheary. Mittelstadt je bil uspešen tudi v 23. minuti ob številčni premoči na ledu, ki je s 35-odstotno učinkovitostjo udarno orožje Sabelj.

Carter Hutton je predstavljal nepremostljivo oviro za Kralje. Poskusili so s kar 47 streli na gol, samo enkrat kapetan Anže Kopitar, na drugi strani so gostje sestavili le 24 strelov na vrata Jacka Cambella.

Hokejisti Buffalo so se tako izvrstno odzvali na prvi poraz sezone pri Anaheimu (2:5) in so po uspehu v Los Angelesu znova na vrhu skupne ligaške lestvice. Po tretjem zaporednem porazu in skupno petem na 7 tekmah nove sezone je LAK že pri spodnjem delu lestvice.

Vodilni klub lige je tako pokvaril lastnikom LAK-a 20. obletnico odprtja Staples Centra v Los Angelesu. Tako dvorana v središču mesta kot hokejski klub sta v lasti skupine AEG oz. Philippa Anschutza. Obletnico so zaznamovali z novim Guinnesovim rekordom ‒ med prvim odmorom so za laserski šov uporabili 642 laserjev, kar je nov in že priznan rekord. Šov za navijače, ki jih po lanski porazni sezoni najbrž čaka nova sezona neuspehov.

Devilsi do prve zmage na derbiju z Rangersi

Na samem dnu lestvice je bil do četrtka New Jersey, ki je izgubil prvih 6 tekem sezone. In to kljub prvemu izboru Jacku Hughesu, poletnemu prihodu PK Subbana, zdravemu Taylerju Hallu. Vragi so se zbrali na čezmestnem obračunu z NY Rangers, ki so jih premagali s 5:2. Pri odločilnem tretjem golu je imel prste vmes ravno Jack Hughes, ki je tako le dočakal prvo točko v NHL-karieri.

LIGA NHL 2019/20

TEKME 17. OKTOBRA

BOSTON - TAMPA BAY * 3:4 - po kazenskih strelih

MONTREAL - MINNESOTA 4:0

NEW JERSEY - NY RANGERS 5:2

ST. LOUIS - VANCOUVER * 3:4 - po kazenskih strelih

WINNIPEG - NY ISLANDERS 1:3

CALGARY - DETROIT 5:1

ARIZONA - NASHVILLE 5:2

VEGAS - OTTAWA * 3:2 - po kazenskih strelih

LOS ANGELES - BUFFALO 0:3

Mittelstadt 3., 23., Sheary 6.

Kopitar 1 strel, 3 poskusi strelov, buliji 10/7 v 20 minutah.

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Buffalo Sabres 8 6 1 1 13 Carolina Hurricanes 8 6 2 0 12 Boston Bruins 7 5 1 1 11 Pittsburgh Penguins 7 5 2 0 10 Washington Capitals 8 4 2 2 10 Tampa Bay Lightning 7 4 2 1 9 Toronto Maple Leafs 8 4 3 1 9 New York Islanders 7 4 3 0 8 Montreal Canadiens 7 3 2 2 8 Columbus Blue Jackets 6 3 3 0 6 Florida Panthers 6 2 2 2 6 Detroit Red Wings 7 3 4 0 6 Philadelphia Flyers 5 2 2 1 5 New York Rangers 4 2 2 0 4 New Jersey Devils 7 1 4 2 4 Ottawa Senators 6 1 4 1 3