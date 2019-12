Columbus je zmagal 15. v sezoni. Foto: AP

Blue Jacketsi so letos večkrat v zadnjih minutah iz igre potegnili vratarja, pa se jim je doslej to vedno maščevalo, prvič to sezono na tekmi proti Kingsom pa je poteza obrodila sadove. Z dodatnim igralcem na ledu je za domačo ekipo manj kot dve minuti pred koncem rednega zadel Boone Jenner, ki je v mrežo preusmeril ploščico po strelu Zacha Werenskega, in izsilil podaljšek, tekmo pa je v 62. minuti po dvojni podaji z Gustavom Nyquistom odločil Pierre-Luc Dubois.

Za Kralje, ki so še drugič na zadnjih štirih tekmah izgubili po podaljšku, sta zadela Adrian Kempe, ki je bil uspešen že po 42 sekundah tekme, in Jeff Carter, vratar Jack Campbell je zbral 25 obramb. Na 1:1 je izenačil Werenski.

"Res smo razočarani, saj smo bili tako blizu zmage, pa je nismo znali zadržati. Včasih gredo stvari tako, kot si želiš, drugič spet ne. Mislim, da bi morali v zadnji tretjini igrati bolj agresivno," je po tekmi dejal trener kraljev Todd McLellan in dodal: "Danes smo dobili dokaz, da niti za trenutek ne smeš spustiti noge s pedala za plin, če želiš zmagati."

Tekme 19. decembra:

COLUMBUS - LOS ANGELES

3:2 (1:1, 0:1, 1:0) - v podaljšku

Werenski 3., Jenner 59., Dubois 62.; Kempe 1., Carter 32.

PHILADELPHIA - BUFFALO 6:1

WINNIPEG - CHICAGO 1:4

BOSTON - NY ISLANDERS 2:3 - kazenski streli

TAMPA BAY - DALLAS 3:4 - v podaljšku

OTTAWA - NASHVILLE 5:4 - v podaljšku

COLORADO - CAROLINA 1:3

CALGARY - MONTREAL 3:4 - v podaljšku

ARIZONA - MINNESOTA 5:8

VANCOUVER - VEGAS 5:4 - v podaljšku

Tekme 20. decembra:

FLORIDA - DALLAS

NEW JERSEY - WASHINGTON

NY RANGERS - TORONTO

EDMONTON - PITTSBURGH

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 35 24 6 5 53 Boston Bruins 36 21 7 8 50 New York Islanders 33 23 8 2 48 Carolina Hurricanes 35 22 11 2 46 Pittsburgh Penguins 34 20 10 4 44 Philadelphia Flyers 35 19 11 5 43 Montreal Canadiens 35 17 12 6 40 Buffalo Sabres 36 16 13 7 39 Tampa Bay Lightning 33 17 12 4 38 Toronto Maple Leafs 35 17 14 4 38 Florida Panthers 33 16 12 5 37 New York Rangers 33 16 13 4 36 Columbus Blue Jackets 35 15 14 6 36 Ottawa Senators 36 15 18 3 33 New Jersey Devils 33 11 17 5 27 Detroit Red Wings 36 9 24 3 21