Martin Frk se je znižal na 2:1, z drugim golom pa je izsilil podaljšek. Foto: AP

V prvi tretjini sta mreži mirovali, nato pa so Morski psi v drugi dvakrat spravili ploščico mimo Jacka Campbella. Gostujočo mrežo je z modre črta načel Erik Karlsson, pet minut kasneje pa je po lepi in hitri kombinaciji podajo Radima Šimeka izkoristil Joe Thornton, ki je prekinil serijo 48 tekem brez gola.



NHL Highlights | Kings @ Sharks 12/27/19

V zadnji tretjini je zablestel Martin Frk, ki se je Los Angelesu pridružil pred letošnjo sezono, toda 26-letni češki napadalec je letos izkušnje nabiral v Ligi AHL, Kingsi pa so ga iz Ontaria poklicali šele v petek. Že na prvi tekmi se jim je poteza izplačala. Po minuti in pol igre v zadnji tretjini je Nikolaj Prohorkin izza gola podal pred vrata, kjer je pridrsal Frk in ploščico pospravil v mrežo.



Aarona Della, ki je sicer zbral 35 obramb, je drugič premagal slabo minuto in pol pred koncem, ko se je še enkrat odlično znašel pred vrati. Tudi tokrat sta točki za podaji vpisala Prohorkin in Carter, ki se je izkazal tudi v podaljšku. V drugi minut dodatka je osamljen ob treh domačih hokejistih preigraval za vrati. Ploščico je že izgubil, a je pred golom prišla do Adriana Kempeja, nato pa jo je Carter pospravil v mrežo.



Anže Kopitar in soigralci že v noči na nedeljo gostujejo v Vancouvru.

Tekme 27. decembra:

SAN JOSE - LOS ANGELES

2:3 (0:0, 2:0, 0:2) - podaljšek

Karlsson 27., Thornton 32.; Frk 42., 59., Carter 62.

BUFFALO - BOSTON 0:3

NY RANGERS - CAROLINA 5:3

NASHVILLE - PITTSBURGH 2:5

NEW JERSEY - TORONTO 4:5 - podaljšek

WASHINGTON - COLUMBUS 2:1 - podaljšek

WINNIPEG - ST. LOUIS 4:5 - podaljšek

COLORADO - MINNESOTA 4:6

CHICAGO - NY ISLANDERS 5:2

EDMONTON - CALGARY 1:5

ANAHEIM - VEGAS 4:3

Tekme 28. decembra:

DALLAS - COLORADO

TORONTO - NY RANGERS

TAMPA BAY - MONTREAL

FLORIDA - DETROIT

PITTSBURGH - NASHVILLE

CAROLINA - WASHINGTON

VANCOUVER - LOS ANGELES

VEGAS - ARIZONA

SAN JOSE - PHILADELPHIA

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 39 27 7 5 59 Boston Bruins 39 23 7 9 55 New York Islanders 36 23 10 3 49 Pittsburgh Penguins 37 22 11 4 48 Philadelphia Flyers 37 21 11 5 47 Carolina Hurricanes 38 22 14 2 46 Toronto Maple Leafs 39 21 14 4 46 Montreal Canadiens 37 18 13 6 42 Florida Panthers 36 18 13 5 41 Columbus Blue Jackets 38 17 14 7 41 Buffalo Sabres 39 17 15 7 41 Tampa Bay Lightning 35 18 13 4 40 New York Rangers 37 18 15 4 40 Ottawa Senators 38 16 18 4 36 New Jersey Devils 37 12 19 6 30 Detroit Red Wings 38 9 26 3 21