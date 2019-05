Kanadčani in Finci so že odprli prvenstvo na Slovaškem, na uvodni tekmi pa so finski levi s 3:1 premagali javorjeve liste, z dvema goloma pa je blestel 18-letni supertalent Kaapo Kakko. Foto: Reuters

Ob 15.45 se začenja tekma za bron med Češko in Rusijo. Čehi so sanje o zlati medalji, ki bi bila za to državo prva po letu 2010, končala v polfinalu. Zdaj bodo skušali v malem finalu dobiti vsaj prvo medaljo po letu 2012. Še bolj razočarani pa so v ruskem taboru, kjer imajo po imenih najmočnejšo zasedbo na SP, toda v polfinalu niso znali premagali trdne finske obrambe in vratarja Kevina Lankinena. Zdaj zbornaja komanda namesto prvega zlata po 2014 lovi tolažilni bron.

Bodo Kanadčani spet ujeli Ruse/Sovjete?

V sobotnih polfinalih je Finska tesno z 1:0 premagala Rusijo, ki pred tem na SP še ni izgubila. V drugem polfinalu pa so bili Kanadčani bolj prepričljivi in so Češko premagali s 5:1. Kanadčani bodo v finalu lovili tretji naslov v zadnjih petih letih, prvaki so bili nazadnje v letih 2014 in 2015, če bodo srebrni, pa bodo ponovili Pariz 2017. Z zlatom bi Kanada spet pri rekordnem številu naslovov - 27 - ujela Rusijo/Sovjetsko zvezo.

Finska bo skušala priti do tretje zlate medalje, doslej so bili Finci svetovni prvaki v letih 1995 in 2011. Ko so naslov osvojili nazadnje, je bilo prvenstvo prav tako na Slovaškem.

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

SLOVAŠKA 2019, Bratislava

FINALE, danes ob 20.15:

KANADA - FINSKA

TEKMA ZA 3. MESTO:

RUSIJA - Češka *3:2 (1:2, 1:0, 0:0)

Grigorenko 13., Anisimov 21; Repik 14., Kubalik 19.