Volitve novega predsednika kluba so bile nujne, potem ko je prejšnji predsednik Gregor Purg maja odstopil zaradi službenih obveznosti.

Bilo je na olimpijskih igrah v Sočiju februarja 2014. Trije Mariborčani v slovenski hokejski reprezentanci (od leve proti desni): Mitja Robar, Miha Verlič in Jan Muršak. Foto: www.alesfevzer.com

Robar je prejel soglasno podporo za vodenje mariborskega kluba, ki se kot preostali hokejski kolektivi v Sloveniji spoprijema s pomanjkanjem sponzorskih sredstev. Šestintridesetletnik bo skušal s svojim znanjem in izkušnjami pomagati pri razvoju kluba.

Robar: Ljubezen do hokeja vedno prisotna

Uradno še ni sklenil igralske kariere, se pa nagiba k temu. "Ljubezen do hokeja bo pri meni vedno prisotna, je pa treba biti tudi realen. Moj nov izziv je tudi povezan z razmišljanjem o novih življenjskih priložnostih," je dejal Robar.

"V zadnjih letih smo na višjo raven dvignili delo z mladimi, seveda pa je treba izboljšati stanje v članski selekciji. Mednarodna tekmovanja so povezana z velikimi denarnimi vložki, želje so, a je treba biti realen, tako da ostajamo navzoči na domači sceni, kjer so mladinci osvojili drugo mesto v državnem prvenstvu," je še poudaril.

Štajerec je igral za slovenske klube HK Slavijo, HDD ZM Olimpijo in HK Acroni Jesenice ter za klube v Skandinaviji, Nemčiji, na Češkem in v Avstriji. Nazadnje je nosil tudi dres zagrebškega Medveščaka, ki pa se je v pretekli sezoni znašel v hudih finančnih težavah. Nato je ostal brez delodajalca.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na dvanajstih svetovnih prvenstvih, od tega šestih v elitni diviziji, ter na dveh olimpijskih hokejskih turnirjih, vsega skupaj je zbral 144 reprezentančnih nastopov.

Hokejsko-drsalni klub Maribor je bil ustanovljen leta 1993. Pri lisjakih so med drugim igrali tudi Miha Verlič, Miha Štebih in Jan Muršak.