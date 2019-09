Žiga Pešut je v 30. minuti Olimpijo popeljal v vodstvo z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com

Ne le, da so bili branilci naslova na prvih dveh tekmah brez zmage, v uvodnih 120 minutah sezone niso dosegli zadetka. Črni niz se je nadaljeval še v prvi tretjini nedeljskega obračuna (čeprav je imela Olimpija terensko premoč), po kateri je Feldkirch vodil z 0:1. Tilna Spreitzerja je premagal Philipp Koczera.

Štirje goli v devetih minutah

Nato se je Olimpiji le odprlo. Po 145 minutah in 28 sekundah strelske suše je v 26. minuti z desne strani z diagonalnim strelom izenačil Martin Bohinc, hitro pa so sledili še trije zadetki. Na polovici tekme je bil uspešen Žiga Pešut, na 3:1 je iz bližine povišal Anej Kujavec, pritisk pred vrati Alexa Caffija pa ni ponehal in v 35. minuti je zadel še Anže Ropret.

V zadnji tretjini je Olimpija popustila, z dvema zadetkoma Feldkircha je bila tekma zanimiva do konca. V zadnjih minutah so imeli sicer premoč spet domači.

Kdo bo nov trener?

Tri točke so malce pomirile razgreto ozračje v Tivoliju. Že po prvi tekmi sezone so namreč zamenjali trenerja, iz osebnih razlogov je klub zapustil Jure Vnuk, vajeti pa je začasno prevzel njegov pomočnik Gregor Polončič. Nekdanji slovenski reprezentant bo v tej vlogi še v četrtek na domači tekmi proti Rittnu in v soboto proti Gardeni. Moštvo bo da takrat že dobilo novega trenerja.

Alpska liga:

SŽ OLIMPIJA - FELDKIRCH

4:3 (0:1; 4:0; 0:2)

441; Bohinc 26., Pešut 30., Kujavec 34., Ropret 35.; Koczera 9., Puschnik 45., Draschowitz 49.