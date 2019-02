Aleksander Ovečkin je šele četrti hokejist v zgodovini NHL-a, ki je v desetih sezonah dosegel 40 golov ali več. Pred njim je to uspelo le Waynu Gretzkyju dvanajstkrat, Marcelu Dionneju in Mariu Lemieuxu pa desetkrat. Foto: Reuters

Branilci Stanleyjevega pokala so po polovici tekme vodili s 3:0, dvakrat je zadel Aleksander Ovečkin, ki je tako na 59 tekmah rednega dela dosegel že 42 golov, s čimer je kapetan Washingtona z naskokom najboljši strelec Lige NHL. Med obema power-play goloma je zadel še Brett Connolly, branilec John Carlson je prispeval dve podaji, vratar Pheonix Copley pa je za tretjo zaporedno zmago Prestolnikov zbral 26 obramb.

Anže Kopitar je na 58 odigranih tekmah za LAK prispeval 44 točk. Zdaj se Kraljji podajajo na turnejo štirih tekem, ki jo začenjajo v Nashvillu. Foto: Reuters

Zmanjkalo časa za izenačenje

Los Angeles se je pred razprodano domačo dvorano v zadnji tretjini le prebudil, a prepozno za preobrat. Najprej je izid na 1:3 znižal Alex Iaffalo, nato pa je Kralje na gol zaostanka v zadnji minuti tekme po podaji Anžeta Kopitarja in Drewa Doughtyja popeljal Ilija Kovalčkuk. Kapetan LAK-a Kopitar je ob podaji sprožil en strel v okvir vrat, enkrat je zgrešil, dvakrat pa je bil blokiran pri poskusu strela. AK11 je dobil kar 14 od 18 sodniških metov in odigral 23:24 tekme.

S petim zaporednim porazom se je Los Angeles še dodatno utrdil na dnu Pacifiške divizije in Zahodne konference, v kateri sicer poteka kaotični boj za zadnje mesto, ki pelje v končnico. Kralji za osmo Minnesoto zaostaja za 8 točk.

Po pet točk DeBrincata in Kučerova

Samo še točko izven območja končnice je Chicago, ki je odigral divjo tekmo z Ottawo, na kateri je skupaj padlo kar 15 golov. Na tekmi brez obrambe so Senatorji povedli z 2:0, Chicago pa s 5:3, a obakrat je prišlo do izenačenja. Prvi junak Blackhawksov je bil Alex DeBrincat s hat-trickom in še dvema podajama.

Pet točk na ponedeljkovi tekmi je prispeval tudi najučinkovitejši igralec NHL-a Nikita Kučerov, ki je bil vpleten v prav vseh pet zadetkov vodilnega Tampa Bayja pri Columbusu (5:1). Kučerov je z 2 goloma in 3 podajami prišel do 99 točk na 60 tekmah sezone. Strele so slavile šestič zapored in imajo v boju za Predsedniški pokal kar 15 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Calgaryjem, ki se je na vrhu Pacifika utrdil s rutinsko zmago nad Arizono (5:2).

LIGA NHL

TEKME 18. FEBRUARJA

LOS ANGELES - WASHINGTON 2:3

Iafallo 49., Kovaljčuk 60. (podaja Kopitar); Ovečkin 12., 26., Connolly 13.

Vrhunci Kings - Capitals 2:3

CALGARY - ARIZONA 5:2

COLUMBUS - TAMPA BAY 1:5

CHICAGO - OTTAWA 8:7

COLORADO - VEGAS 3:0

SAN JOSE - BOSTON 5:6 - v podaljšku

Tekme 19. februarja:

FLORIDA - BUFFALO

NEW JERSEY - PITTSBURGH

PHILADELPHIA - TAMPA BAY

CAROLINA - NY RANGERS

MONTREAL - COLUMBUS

ST. LOUIS - TORONTO

MINNESOTA - ANAHEIM

DALLAS - NASHVILLE

EDMONTON - ARIZONA

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Tampa Bay Lightning 60 45 11 4 94 Boston Bruins 60 35 17 8 78 New York Islanders 58 35 17 6 76 Toronto Maple Leafs 58 36 19 3 75 Washington Capitals 60 33 20 7 73 Columbus Blue Jackets 58 33 22 3 69 Pittsburgh Penguins 59 31 21 7 69 Montreal Canadiens 59 31 21 7 69 Carolina Hurricanes 59 31 22 6 68 Buffalo Sabres 58 28 23 7 63 Philadelphia Flyers 59 28 24 7 63 Florida Panthers 57 25 24 8 58 New York Rangers 58 25 25 8 58 Detroit Red Wings 60 23 29 8 54 New Jersey Devils 59 23 28 8 54 Ottawa Senators 59 22 32 5 49