Gal Koren in Sašo Rajsar sta zadela za zmago Olimpije, ki jo prihodnji teden čaka zelo naporen urnik. Foto: www.alesfevzer.com

Brez možnosti za napredovanje so ostali že v soboto, potem ko so za uvod z 1:2 po kazenskih strelih izgubili z Rittnom, nato pa še proti madžarskemu Ferencvarosu z 2:3.

Ljubljančani posebnega motiva na zadnji tekmi niso imeli, kar je kazal tudi izid prve tretjine, ki se je končala brez golov. V 43. sekundi druge tretjine je bil natančen Nik Simšič, nato pa so imeli Baski kar minuto in 54 sekund dva igralca več, a jim ni uspelo izenačiti. Luka Zorko in Sašo Rajsar sta jih kaznovala in po 40 minutah je Olimpija vodila s 3:0.

S tem so vprašanje zmagovalca rešili, v zadnjem delu pa tekmecem omogočili, da so z igralcem manj v 48. minuti prek Slovaka Michala Klepača izid znižali. Baski so imeli kmalu zatem še eno veliko priložnost, da se povsem približajo, a v dobri minuti niso izkoristili dveh igralcev več na igrišču. V 54. minuti je kapetan Aleš Mušič povišal na 4:1. Do konca tekme sta nato v polno zadela še Gal Koren in Nejc Brus, oba sta bila natančna v 57. minuti.

Polončič: Tretje mesto je razočaranje

"Imeli smo višje cilje, dobro smo bili pripravljeni, a se nam ni izšlo po načrtu, zato bo treba analizirati ta turnir. Delati moramo naprej. Tretje mesto je razočaranje. Današnje tekme nima smisla komentirati, saj je razlika v kakovosti velika. Najbolj me moti sobotni poraz. Če greš v tekmo, ki je nabita s čustvi, mora po navadi trener miriti igralce. V soboto sploh ni bilo čustev v garderobi. Jasno je bilo, da si nismo zaslužili zmage nad Madžari," je pojasnil Gregor Polončič, ki upa, da bo v soboto Tivoli poln.

Iz te skupine D drugega kroga drugoligaškega evropskega klubskega tekmovanja se bo zmagovalec uvrstil na turnir tretjega kroga. Ta bo na sporedu med 15. in 17. novembrom, zmagovalec iz Rittna se bo pridružil skupini v Vojensu, kjer so že domači klub, britanski Nottingham in francoski Amiens. Zadnje dejanje celinskega pokala pa bo na začetku januarja prihodnje leto zaključni turnir četverice s po dvema najboljšima ekipa obeh turnirjev tretjega kroga.

V četrtek gostovanje v Brunicu, v soboto 500. večni derbi

Ljubljančane prihodnji teden čaka naporen urnik. V torek gostujejo v Podmežakli pri mladi ekipi Jesenic. V četrtek je v Brunicu na sporedu ponovitev aprilskega finala Alpske lige. V soboto ob 17.30 je v Tivoliju na sporedu 500. večni derbi med Olimpijo in Jesenicami.

Celinski pokal, Ritten:

TXURI URDIN SAN SEBASTIAN - SŽ OLIMPIJA

1:6 (0:0, 0:3, 1:3)

Klepač 28.; Simšič 21., Zorko 31., Rajsar 36., Mušič 53., Koren 57., Brus 57.

Ob 18.00:

RITTEN - FERENCVAROS

Odigrano v soboto:

FERENCVAROS - SŽ OLIMPIJA

3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Pavuk 11., Karmeniemi 11., Kulmala 27.; Zorko 9., Simšič 19.

RITTEN - TXURI URDIN SAN SEBASTIAN

10:1 (1:1, 4:0, 5:0)

Odigrano v petek:

SŽ OLIMPIJA - RITTEN

* 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)

Rajsar 29.; Obuchowski 1.

* - kazenski streli

FERENCVAROS - TXURI URDIN SAN SEBASTIAN

6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Vrstni red: Fernecvaros 6, Ritten 5, SŽ Olimpija 4, San Sebastian 0 točk.