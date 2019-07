Robert Sabolič gre po stopinjah Jana Muršaka in bo po KHL-u zdaj igral v NLA-ju, kjer se ne vrti kaj dosti manj denarja, predvsem pa je višji standard bivanja in precej manj potovanj. Foto: EPA

Po treh sezonah igranja v Kontinentalni hokejski ligi (Admiral in Torpedo) se Robert Sabolič poslavlja od Rusije in njenih prostranstev. 30-letni Jeseničan je za eno sezono podpisal pogodbo s HC Ambri Piotto, ki je v minuli sezoni NLA-ja osvojil odlično 5. mesto, v končnici pa izpadel v četrtfinalu.



Ker se je prvi strelec ekipe Čeh Dominik Kubalik odpravil čez lužo, kjer se bo skušal pri Chicagu Blackhawksih prebiti v NHL-u, so belo-modrih pospešeno iskali nove napadalne adute. Eden izmed njih, ki naj bi grozil s krila in ob številčni premoči je ravno Sabolič.

Pravi igralec za slog Ambrija

"Sabolič je popoln igralec, ki je sposoben biti učinkovit v tesnem pokrivanju, torej je primere za hokej, ki ga igra Ambri Piotta. Ima res dober strel in dobro drsa, a kar nas je prepričalo je dejstvo, da je igralec, katerega osebnost je v pomoč moštvu," je ob uradni predstavitvi povedal športni direktor Paolo Duca.

Po Rusiji čas za Švico

Sabolič ima za seboj pisano hokejsko kariero, v kateri se je s trdim delom in nepopustljivostjo, izboril vidno mesto v rodnih Jesenicah, kjer se je v družbi Roka Tičarja in Žige Jegliča izstrelil v reprezentanco ter tujino. Po Sodertalju na Švedskem, Popradu na Slovaškem, Ingolstadtu v Nemčiji in Sparti Pragi na Češkem je sledil odhod v KHL. Blestel je pri sicer šibkem Admiralu Vladivostoku, od koder se je podal v močnejši Torpedo Nižni Novgorod, za katerega je lani na 65 tekmah prispeval 19 golov in 11 podaj. Ob tem je Sablja že desetletje nepogrešljiv član risov, s katerimi je tudi zaigral na dveh olimpijskih igrah.

Pod grožnjo izključitve le gradijo novo dvorano

Ambri in Piotta sta dve majhni vasici v italijansko govorečem kantonu Ticino, ki pa premoreta profesionalno hokejsko moštvo, ki že desetletja igra med švicarsko elito. Pri tem se v delno odprti dvorani Valascia redno zbira precej več gledalcev kot je vseh prebivalcev v obeh vaseh. Ker stara dvorana res sodi v bolj romantične športne čase, so v dolini Levantina zdaj vendarle začeli graditi novo dvorano, a šele po ultimatu vodstva Nacionalne lige A. Če biancoblue namreč ne odprejo nove dvorane čez eno leto, jih bodo izključili zaradi neizpolnjevanja osnovnih infrastrukturnih pogojev za elitni hokej v Švici.