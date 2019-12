Nik Simšič je sedem sekund pred koncem priigral zmajem tri nove točke. Foto: www.alesfevzer.com

Trener Gregor Polončič je imel težko nalogo, saj so njegovi varovanci v petek z veličastno predstavo dobili derbi na Jesenicah kar s 7:0. Precej težji test je bil na sporedu manj kot 24 ur kasneje. Asiago nujno potrebuje vsako točko v boju za končnico in izkazal se je za zelo neugodnega tekmeca.

Izjemen strel Gellerta za vodstvo Asiaga

Nova zmaga, s katero so se Ljubljančani utrdili na vrhu regionalnega tekmovanja, je bila trdo prigarana. Gostje so namreč povedli v prvi tretjini. Alexander Gellert je v 18. minuti z desne strani z izjemnim strelom pod prečko ukanil Žana Usa, ki je imel precej več dela kot v petek v Podmežakli.

Zmaji dvakrat natančni ob "power playu"

Drugo tretjino so Ljubljančani začeli precej bolj odločno. Najprej je Mark Čepon z natančnim strelom unovčil prednost igralca več v 25. minuti. Pritisk Olimpije se je stopnjeval in na kazensko klop je moral še Cameron Ginnetti. Kristjan Čepon je dve minuti zatem poskrbel za preobrat. A Asiago se je izkazal za trdega tekmeca, domači pa so sredi zadnje tretjine po izgubljenem sodniškem metu dobili gol za 2:2. Natančen je bil Phil Pietroniro.



Žan Us je imel precej več dela kot v petek v Podmežakli. Foto: www.alesfevzer.com

Simšič na pravem mestu sedem sekund pred koncem

Ko je že kazalo, da bosta ekipi o zmagovalcu odločali v dodatnem delu igre, pa je znova udaril domači napad. Phil Pietroniro je moral 51 sekund pred koncem na kazensko klop zaradi zadrževanja s palico. Vratar Gianluca Vallini, ki je s 43 obrambami spravljal v obup domače napadalce, je sedem sekund pred koncem odbil plošček po prvem strelu Olimpije, toda v nadaljevanju akcije je do njega pred vrati prišel Simšič in ga potisnil v mrežo za končnih 3:2.

Simšič: Asiago je bil precej bolj zahteven tekmec od Jesenic

"Nikoli še nisem dosegel zadetka na tako pomembni tekmi tik pred koncem tekme. Tekma je bila zelo izenačena, veliko je bilo priložnosti na obeh straneh, na koncu nam je uspelo osvojiti vse tri točke. Asiago je bil precej bolj zahteven tekmec od Jesenic. Asiago je igral zelo agresivno, nekateri igralci so imeli zelo umazane prijeme. Veliko prekrškov so naredili. Na začetku sezone nam ni stekla igra z igralcem več, zdaj pa nam je steklo," je pojasnil junak večera v Tivoliju Simšič.

Polončič: Prave ekipe zmagujejo tudi, ko ne igrajo dobro

"Vedel sem, da bo to res težka tekma, saj derbi pusti posledice. Težko zaspiš po derbiju, saj so čustva vedno prisotna. Na začetku tekme smo izgubljali dvoboje. Prave ekipe zmagujejo tudi, ko ne igrajo dobro," je pojasnil trener Polončič.



"V zadnjih dveh tednih smo res izboljšali fizično pripravljenost. Treningi so bili naporni, realizacijo smo popravili. Zdaj ne bomo več "tenstali" ploščka, ampak gremo naposredno na vrata. Imamo dovolj veliko širino kadra. Zdaj je stekel tudi "power play" in to sem tudi pričakoval. Ostajam optimist tudi za naslednje tekme, ki si bodo zdaj zares hitro sledile," je še dodal Polončič.



Gladka zmaga železarjev na Dunaju

Jeseničani so s 6:1 slavili na Dunaju. Erik Svetina in Blaž Tomaževič sta dosegla po dva gola. To je bil obliž na petkove rane, a potrebovali bodo serijo zmag na preostalih 12 tekmah, če bodo še želeli računati na preboj med elitno šesterico.

V četrtek v Podmežaklo prihaja Kitzbühel in tri točke so nujne. Sledi gostovanje v Brunicu in domača tekma proti Zell am Seeju do konca leta.

21. krog:

VIENNA CAPITALS SILVER - SIJ ACRONI JESENICE

1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

139; Löfquist 35.; Svetina 12., 49., Grahut 25., J. Sodja 26., Tomaževič 29., 60.

SŽ OLIMPIJA - ASIAGO

3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

642; M. Čepon 25., K. Čepon 27., Simšič 60.; Gellert 18., P. Pietroniro 50.

STEEL WINGS LINZ - BREGENZERWALD 1:4

KAC II - LUSTENAU 1:2

KITZBÜHEL - ZELL AM SEE 3:1

PUSTERTAL - RITTEN 1:6