Šolo vodita Tomaž Razingar in Anže Kopitar. Foto: www.alesfevzer.com

Bled v prvi polovici julija že četrto leto zapored gosti vse bolj uveljavljeno Hokejsko Akademijo. Vsakoletnih poletnih taborov mladih športnikov pri nas nikdar ni manjkalo. Če so nekdaj za to skrbele osrednje zveze v slogu košarkarskega kampa, ki ga še vedno gosti Postojna, pa v zadnjem času vse bolj v ospredje stopajo druženja mladih športnikov, za katera poskrbijo najbolj uveljavljeni igralci v posameznih športnih panogah.

Šole tudi v košarki, rokometu in odbojki

V košarki je bila dolgo v ospredju šola Petra Vilfana, zdaj ima svojo tudi Goran Dragić. Med rokometaši za šoloobvezno mladino skrbijo tako v klubih kot v šolah, ki jih tudi pripravljajo reprezentanti – če izpostavim le Uroša Zormana in Jureta Dolenca. Za odbojkarje je zelo mikavna šola Tineta Urnauta, v kateri še vedno deluje letošnji Bloudkov nagrajenec in Tinetov oče Adolf. Hokejisti pa imajo že lep čas svojo poletno šolo na Bledu, kjer med redkimi pri nas skrbijo za ledeno ploskev prek celotnega leta.

Šola tudi za rekreativne igralce

V zadnjih štirih letih pa je v turističnem biseru Gorenjske luč sveta ugledala tudi Hokejska akademija, ki sta ji ime ponudila naš dvakratni zmagovalec Lige NHL Anže Kopitar in Tomaž Razingar, ki se tudi ponaša s pokali z one strani Atlantika. AK11 in R9 sta njuni zaščitni znamki, ki iz leta v leto na led dvorane, ki je poglavitno prenovo doživela ob šahovski olimpijadi na začetku tisočletja, privabita vse več treninga in vadbe željnih. In to ne le med mladimi, saj so letos k sodelovanju privabili tudi rekreativne igralce hokeja, zraven pa so bile drugič zapored tudi naše risinje, ki so si na svetovnem prvenstvu priborile nastop v razredu više in jih ob koncu naslednje zime čaka zelo zahtevna naloga.

Mladi kar iz 13 držav

Pri delu akademije sodeluje kar 16 trenerjev, katerim so priključeni tudi trije animatorji, ki za hokejiste skrbijo, ko niso na ledu. Letos je na Bledu mladež iz kar 13 držav in očitno v duhu naslednjih zimskih olimpijskih iger tokrat prvič tudi predstavniki Kitajske. So pa na Bledu v tem prvem delu julija drsali že udeleženci iz uveljavljenih hokejskih držav, kot so Švedska, ZDA in Kanada, po drugi strani pa tudi iz Srbije, Severne Makedonije in tudi Dubaja. Med trenerji so vsako leto tako tujci kot domači strokovnjaki. Razumljivo je vsako leto poleg Anžetov oče Matjaž Kopitar, ki je pred nekaj tedni znova sedel na vroči selektorski stolček naše reprezentance, ki je bila v zadnjih dveh sezonah bliže tretjemu svetovnemu razredu kot pa elitni druščini, ki bo naslednje leto znova brez nas igrala v Švici.

Lani je v podkastu Številke gostoval Anže Kopitar in med drugim podrobno predstavil delovanje njegove hokejske akademije.

Med trenerji nekdanji reprezentanti

Na Bledu na svoj račun pridejo tudi hokejski vratarji za katere skrbi Klemen Mohorič, ki v zadnjem obdobju deluje pri klubih v najmočnejši evropski ligi KHL. Med trenerji so tudi naši nekdanji hokejski reprezentanti, nekateri med njimi pa se na to nalogo trenerjev tudi pripravljajo, saj je delo na akademiji skrbno načrtovano in sledi skupnemu cilju vseh. Najbolj pa veseli, ko po naporni vadbi, tudi dvakrat dnevno v očeh tistih, ki si želijo uspeti v športu vidiš zadovoljstvo, da navkljub poletnim dnevom, ki bi bili lahko popolnoma brezbrižni, napredujejo na področju, ki so ga izbrali zase.

V Postojni Mednarodna košarkarska zveza

Po tradicionalnem domačem košarkarskem taboru v Postojni bo od četrtka do nedelje tam svojega za dekleta imela tudi Mednarodna košarkarska zveza, kar priča o tem, koliko je še volje in želje tudi med zdaj mladimi, pa čeprav jim radi očitamo, da jih zanimajo le še ploščice v njihovih rokah in da živijo v namišljenem svetu. Ne drži, šport zagotovo ni bil, ni in ne bo namišljeni svet.