Rusija bo nastopila z ekipo polno zvenečih imen, tudi z Aleksandrom Ovečkinom in Jevgenijem Malkinom. Foto: Reuters

V petek se v Bratislavi in Košicah začenja prvenstvo, ki že prvi dan ponuja nekaj izjemno zanimivih obračunov, med njimi tudi dvoboja velesil. Kot je to v navadi, so prva mesta na stavnicah rezervirana za t. i. veliko šesterico hokejskih izbranih vrst, a lani sta na obeh največjih tekmovanjih v finalu igrali reprezentanci, ki ne sodita med njih. Olimpijsko srebro so osvojili Nemci, svetovni podprvaki pa so postali Švicarji. V vseh ekipah so seveda pustili še nekaj prostih mest za morebitne prihode hokejistov, ki bodo izpadli iz končnice Lige NHL.

Svetovno prvenstvo elitne divizije boste v neposrednem prenosu lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. Prenosi se začenjajo s petkovim derbijem Češka – Kanada.

Stavnice največ možnosti, da si v nedeljo, 26. maja, v Ondrej Nepala Areni obesijo okoli vratu zlato kolajno, pripisuje Rusom. Zbornaja komanda prihaja na Slovaško s številnimi zvenečimi imeni. Ilja Vorobjev ima v ekipi ducat NHL-ovcev. Prišli so tudi zvezdniki Aleksander Ovečkin, ki je lani Washington vodil do Stanleyjevega pokala, letos pa je bil najboljši golgeter lige, Jevgenij Malkin, Nikita Kučerov, ki je bil najučinkovitejši hokejist NHL-a v tej sezoni, Jevgenij Kuznecov in Ilja Kovaljčuk. Soigralec Anžeta Kopitarja bo drsal s črko C na prsih. V ekipi sta tudi junaka lanskih olimpijskih iger, ko so sicer Rusi nastopili pod olimpijsko zastavo, Nikita Gusev in Kiril Kaprizov. V vratih bo prva izbira čuvaj mreže Tampe Andrej Vasilevski. Rusija ima 27 zlatih medalj s svetovnih prvenstev, od tega 22 pod zastavo Sovjetske zveze. Nazadnje je naslov osvojila leta 2014 v Belorusiji, ko je v finalu odpravila Finsko.



Tretji zaporedni naslov bodo naskakovali Švedi, ki so bili najboljši lani na Danskem in pred dvema letoma v Franciji in Nemčiji, ko so v finalu ugnali Kanado. Nazadnje so tri zaporedne zlate medalje osvojili Čehi med letoma 1999 in 2001. Tri krone imajo v moštvu kar 17 hokejistov iz najmočnejše lige na svetu. Pri obeh zadnjih dveh zlatih medaljah je pomembno vlogo odigral branilec, sicer kapetan Arizone, Oliver Ekman Larsson, steber obrambe pa bo tudi Erik Gustafsson, ki je v NHL-u letos vpisal 60 točk. Lani so Švedi na prvenstvu dosegli kar 43 golov. V napadu bosta ena glavnih adutov Elias Pettersson, ki je kandidat za naziv novinca leta v NHL-u, in Elias Lindholm, ki je sezono končal z 78 točkami. V vratih je znova zimzeleni Henrik Lundqvist.



Švedi so lani na Danskem osvojila 11. naslov svetovnih prvakov. Foto: EPA

Kanada je na stavnicah tik za Rusijo. 26-kratni svetovni prvaki so lani izgubili dvoboj za tretje mesto, pred tem pa so kolajne osvojili na treh zaporednih prvenstvih, v letih 2015 in 2016 so bili zlati. Tudi tokrat je ekipa izjemno kakovostna s številnimi izvrstnimi hokejisti, vsi pa seveda prihajajo iz NHL-a. Toda tik pred prvenstvom so zaradi poškodbe ostali brez Johna Tavaresa, ki je z javorjevimi listi leta 2014 osvojil olimpijsko zlato. Letos je v dresu Toronta dosegel kar 47 golov. Alain Vigneault bo tako največ upov za doseganje golov polagal v Seana Couturierja, Sama Reinharta, Dylana Stroma, Marka Stona in Jonathana Marchessaulta. V obrambi bodo ključni Darnell Nurse, Shea Theodore in Thomas Chabot, prva izbira v vratih pa Matt Murray.



Američani bodo branili bron, številni pa so mnenja, da ZDA na svetovno prvenstvo še niso poslale tako močne zasedbe, kot je letošnja. Cilj je medalja, prvo ime ekipe pa kapetan Patrick Kane, ki je bil izbran za MVP-ja lanskega turnirja na Danskem. Ob zvezdniku Chicaga bodo veliko ofenzivno nevarnost predstavljali tudi Jack Eichel, James van Riemsdyk, Johnny Gaudreau in Dylan Larkin. Oči bodo uprte tudi v 17-letnega izjemno nadarjenega Jacka Hughesa, ki bo letos skoraj zagotovo prvi izbor drafta NHL-a. Tudi v obrambi imajo ZDA lepo mešanico izkušenj in talentiranih mladcev. Ryan Suter in Alec Martinez imata izkušenj na pretek, enako velja za vratarja Coryja Schneiderja.



Patrick Kane je bil najkoristnejši posameznik lanskega svetovnega prvenstva. Foto: EPA

Bučne podpore s tribun se lahko nadejajo Čehi. Bratislava je od češke meje oddaljena le 65 kilometrov. Češka bo prvo medaljo po sedmi letih lovila z deseterico iz NHL-a. Navijači so zagotovo stiskali pesti, da bi izpadla Boston in San Jose, kar bi omogočilo, da bi reprezentančni dres oblekli sijajni David Pastrnak, David Krejči in Tomaš Hertl, a so tako Kosmatinci kot Morski psi napredovali v konferenčni finale. Tako je prvo ime Jakub Voraček, v napadu pa bodo pomembno vlogo igrali tudi Jakub Vrana, Michal Frolik in Ondrej Palat.



V Ligi NHL blestijo številni finski mladeniči, a (za zdaj) v postavi za prvenstvo ni nobenega izmed talentiranih zvezdnikov. Levi, ki imajo v ekipi trenutno le dva NHL-ovca Henrija Jokiharjuja in Juha Lammikka ter številne igralce iz domače lige, bodo glede na zasedbo na papirju težko prišli do medalje. Nazadnje so jo osvojili pred tremi leti, ko so bili v Rusiji srebrni. Finci pogrešajo številne mladce, ki odlično igrajo že v NHL-u (Patrik Laine. Sebastian Aho, Mikko Rantanen, Miro Heiskanen …), imajo pa zato v postavi še enega velikega upa, Kaapa Kakka, ki bo zelo verjetno drugi izbor letošnjega nabora. Ob odsotnosti zvenečih vratarskih imen, ki jih ima Finska kar nekaj, bo glavno breme prevzel Jussi Olkinuora.



Aktualni podprvaki Švicarji imajo večino zasedbe enake kot lani. V moštvu je tudi kapetan Nashvilla Roman Josi, ki je bil MVP leta 2013, ko je bila Švica prav tako srebrna. Lani se je reprezentanci pridružil za zadnji pet tekem turnirja. Leta, ko so se Slovaki borili za kolajne, so preteklost. Tudi letos ne sodijo v krog kandidatov za odličje, čeprav bo spodbuda s tribun izvrstna. Na zadnjih štirih izmed petih prvenstev se Slovaška ni uvrstila v četrtfinale.



SKUPINA A, Košice, Steel Arena:

1. krog, petek ob 16.15:

FINSKA - KANADA

Ob 20.15:

ZDA - SLOVAŠKA

Sobota ob 12.15:

DANSKA - FRANCIJA

Ob 16.15:

NEMČIJA - VELIKA BRITANIJA

SKUPINA B, Bratislava, Ondrej Nepela Arena:

1. krog, petek ob 16.15:

RUSIJA - NORVEŠKA

Ob 20.15:

ČEŠKA - ŠVEDSKA

Sobota ob 12.15:

ŠVICA - ITALIJA

Ob 16.15:

LATVIJA - AVSTRIJA