Žiga Pešut se je izkazal z golom in podajo. Foto: SŽ Olimpija/Eva Brili Grebenar

Sedem krogov pred koncem imajo Ljubljančani že sedem točk naskoka pred Rittnom in zelo verjetno bodo v drugi del, ki se začne februarja odnesli štiri dodatne točke. Lani sta se ekipi srečali v četrtfinalu končnice, Olimpija pa je napredovala po šestih napetih tekmah in se na koncu veselila tudi naslova prvaka.

V uvodni tretjini so bili zmaji enakovredni. 20 sekund pred koncem je Ritten povedel, ko je

po izgubljenem sodniškem metu Aleša Mušiča do strela prišel Simon Kostner.

Zmaji leteli po ledu v drugi tretjini

V drugi tretjini je Olimpija prikazala imenitno predstavo in gostitelji se lahko le vratarju Kevinu Lindskougu zahvalijo, da niso prejeli vsaj pet zadetkov. V 22. minuti je Anže Ropret streljal z modre črte, Janez Orehek pa je spretno podstavil palico in preusmeril plošček pod prečko. Ko je na kazenski klopi sedel Martin Bohinc, je Ritten znova dokazal, da sijajno igra "power play". Priložnosti so se vrstile, v 25. minuti pa je Stefan Quinz ukanil Žana Usa.

Minuto in devet sekund zatem je izenačil Ropret po lepi podaji Orehka. Priložnosti Ljubljančanov so se vrstile, kapetan Mušič je v 37. minuti zadel vratnico, minuto zatem pa je Žiga Pešut iz bližine zatresel mrežo po podaji Davida Planka.

Koren potrdil zmago

Gal Koren je v 47. minuti povišal prednost Olimpije in zagotovil mirno nadaljevanje (2:4). Trener Rittna Jozef Budaj je že dve minuti in pol pred koncem iz vrat potegnil Lindskouga. Quinz je minuto in 11 sekund pred zadnjim piskom sirene znižal, a so Ljubljančani uspeli zadržati prednost. Razmerje v strelih na vrata je bilo 26:30.

Polončič: Prednost je res lepa, vendar januarja še nihče ni bil prvak

"Zelo sem zadovoljen s predstavo, fantje so prikazali zrelo igro. Učimo se hitro in ne ponavljamo napak iz prejšnjih tekem. To je bila zelo kakovostna tekma in gledalci so lahko zares uživali. Trenutno smo v dobri formi, a treba je ostati na realnih tleh. Prednost je res lepa, vendar januarja še nihče ni bil prvak," je pojasnil trener Polončič, ki unova ni imel na voljo Marka Čepona in Saša Rajsarja.

"Igra nam je stekla, skozi vso tekmo smo bili boljši tekmec. Zmaga je popolnoma zaslužena. V soboto se želimo oddolžiti Dunaju za poraz na začetku sezone," je dodal Orehek.

Pešut: Ko je stekla zelena mašina, Ritten ni imel možnosti

"V prvi tretjini se je poznalo, da je bila za nami dolga vožnja z avtobusom. Pol ure prepozno smo prišli v dvorano zaradi zastojev na cesti. Ko je stekla zelena mašina, Ritten ni imel možnosti. Ko igramo naš hokej, je Ritten padel. Razbili smo jih. Ekipa ima pravi karatkter, to se pozna že drugo sezono zapored in v končnici bomo še boljši," je tekmo analiziral Pešut.

V soboto Dunajčani prihajajo v Tivoli

Olimpijo čaka v soboto v Tivoliju precej lažje delo, saj je mlada ekipa Dunaja šele na predzadnjem mestu.

27. krog:

RITTEN - SŽ OLIMPIJA

3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

980; Kostner 20., Quinz 25., 59.; Orehek 22., Ropret 26., Pešut 38., Koren 47.

Ob 20.30:

GARDENA - SIJ ACRONI JESENICE

-:- (0:2, -:-, -:-)

Đumić 11., Kočar 17.

STEEL WINGS LINZ - VIENNA CAPITALS SILVER

ZELL AM SEE - KAC II

FELDKIRCH - LUSTENAU

KITZBÜHEL - FASSA

BREGENZERWALD - VIPITENO

ASIAGO - PUSTERTAL

CORTINA - SALZBURG MLADI