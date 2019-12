Po koncu tekme je gledalce navdušil še Vili Resnik, ki je z igralci Olimpije zapel božično pesem. Foto: SŽ Olimpija/Eva Brili Grebenar

Začetek pred 670 gledalci v Tivoliju ni bil najboljši za zmaje. Ti so sicer imeli terensko premoč, a niso zadeli. Gostje pa so udarili dvakrat na podoben način – v dveh minutah in pol so dvakrat izkoristili nezbranost domače obrambe in matirali vratarja Tilna Spreitzerja. Mathieu Lemay je najprej v 12. minuti mojstrsko poslal plošček z bekhendom pod prečko. Dve minuti pozneje je znova zablestel udarni napad Vipitena. Slater Kenneth Doggeth je preigral Nejca Brusa in podal do Lemaya, ki je prišel sam pred Spreitzerja in ga zlahka matiral za 0:2.

Imenitna predstava Olimpije v drugi tretjini

Nadaljevanje je bilo bistveno boljše. Najprej Ljubljančani niso izkoristili prednosti dveh igralcev več, se je pa igra nato povsem preselila pred vrata gostov. Gostitelji so nenehno pritiskali in si ustvarjali priložnosti, začeli pa so tudi zadevati. Najprej je po lepi akciji znižal Anej Kujavec v 25. minuti, ko je plošček z bekhendom poslal pod prečko. V 37. minuti je nato iz bližine natančno meril Janez Orehek, pritisk zmajev v tej tretjini pa je obrodil sadove štiri sekunde pred koncem, ko je vratarja Jakoba Rabanserja v gneči premagal še Aljaž Chvatal.

Koren mojstrsko preusmeril plošček v 57. minuti

Visokega ritma pa domači niso zadržali, v zadnjem delu so bili gostje spet enakovredni in z igralcem več so izenačili. Doggett je v 45. minuti iz bližine poslal plošček prek Spreitzerja v mrežo. Zadnjo besedo so le imeli zmaji. Po strelu Mihe Logarja z modre črte je Gal Koren velemojstrsko preusmeril smer ploščka in presenetil vratarja gostov za končnih 4:3.

Končno razmerje strelov je bilo 48:20 za domače. Ljubljančani bodo zadnjo tekmo v letu 2019 odigrali v ponedeljek pri Fassi v gosteh.

Polončič: Energija na tribuni in na klopi je bila prava

"Po zaostanku z 0:2 nismo delali nobene panike v garderobi. Morali smo dati v prestavo višje, izboljšali smo se v dvobojih za plošček. V drugi tretjini so se povlekli v obrambo in popolnoma smo prevladovali. Po veliki napaki smo prejeli zadetek za 3:3. Energija na tribuni in na klopi je bila danes prava in nikakor nismo smeli izgubiti te tekme," je pojasnil trener Gregor Polončič.

Koliko časa bo počival Mark Čepon?

Manjkala sta branilec Mark Čepon in napadalec Sašo Rajsar. V četrtek zvečer je Čepon v podaljšku odločil tekmo v Cortini. Dvignil je palico v zrak, Rajsar pa je skočil nanj in koleno je klecnilo. Poškodba je resna in vodstvo zmajev je zelo zaskrbljeno. Rajsar ni igral zaradi zobobola in verjetno bo že naslednji teden pripravljen.

"Velika smola pri poškodbi Marka Čepona. V ponedeljek ga čaka magnetna resonanca, do takrat nimamo natančnih podatkov," je še dodal Polončič.

Poraz Jeseničanov po vodstvu v prvi tretjini

Jeseničani so izgubili v Brunicu. Pustertal, ki ga vodi Matej Hočevar (finski strateg Petri Mattila je bil odstavljen po polomu proti Rittnu z 1:6), je bil boljši s 4:1. Železarji so sicer dobro začeli in dobili prvo tretjino. Vratar Antoine Bonvalot je obranil vse strele, na drugi strani pa je železarje v vodstvo popeljal Žiga Urukalo v 10. minuti.

Gostje so prednost zadržali do začetka druge tretjine, potem pa so v razmiku 16 sekund v 22. in 23. minuti dobili dva gola. Najprej je Massimo Carozza unovčil prednost igralca več, nato pa je Fabrizio Pace poslal plošček med nogama Antoina Bonvalota v mrežo. Tudi francoski vratar je imel vse več dela, do konca je nabral 34 obramb. V drugi tretjini je klonil še ob številčni prednosti domačih v 31. minuti, ko je Aljoša Crnović prejel štiriminutno kazen zaradi igranja z visoko palico. Tommaso Traversa je po lepem prodoru z bekhendom matiral Bonvalota.

Preobrata Jeseničani niso zmogli, v zadnjem delu so gostitelji dosegli še en gol, razigrani Traversa je potrdil zmago, obenem pa so dosegli natančno takšen izid kot na prvem medsebojnem dvoboju teh ekip oktobra v Podmežakli.

