Blaž Tomaževič je priigral dve točki Jeseničanim na zadnji tekmi v letu 2019. Foto: www.alesfevzer.com

Gostje so povedli že v 4. minuti, ko je Martin Oraže streljal z modre črte, Benjamin Lanzinger pa je pred vrati spremenil smer ploščka in ukanil Antoina Bonvalota. Le 44 sekund zatem je Jaka Sodja potisnil plošček v mrežo iz bližine po strelu Gašperja Glavića.

V 7. minuti je Nejc Stojan ušel po levi strani in prišel do strela, Dominik Frank je njegov strel še uspel odbiti, plošček pa je v zraku zadel Mirko Đumić in ga zabil v mrežo. V 13. minuti je z natančnim diagonalnim strelom izenačil Jure Sotlar. Nekdanji napadalec Olimpije in Jesenic je najboljši strelec Zell am Seeja v letošnji sezoni.

V 24. minuti je na kazenski klopi sedel Patrik Rajsar. Razigrani Lanzinger je unovčil prednost igralca več. V nadaljevanju so gostje, ki jih vodi Jaka Avgustinčič, zadržali prednost in imeli tudi več strelov v drugi tretjini.

Jaka Sodja izsilil podaljšek

V 49. minuti so imeli Jeseničani kar minuto in pol dva igralca več, Andrej Hebar je našel Jako Sodjo, ki je pridrsal sam pred vrata in poslal plošček med nogama Franka v mrežo. Štiri minute pred koncem je moral na kazensko klop Thomas Grabmayr zaradi zadrževanja in železarji so imeli veliko priložnost za vse tri točke. Vseskozi je bilo vroče pred vrati Franka, a po 60 minutah ni bilo odločitve.

Lep prodor Tomaževiča v podaljšku

V podaljšku sta obe ekipi igrali s po tremi igralci na ledu, veliko prostora pa je izkoristil Blaž Tomaževič, ki je po prodoru po levi strani ukanil Franka. Vratar gostov se je ploščka dotaknil, vendar mu je ušel v mrežo. Razmerje v strelih na vrata je bilo 31:29.

Že 2. januarja je na sporedu naslednji krog. Železarje čaka gostovanje v Val Gardeni pri neposrednem tekmecu na sredini lestvici.

26. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - ZELL AM SEE

* 4:3 (2:2, 0:1, 1:0)

655; J. Sodja 5., 49., Đumić 7., Tomaževič 62.; Lanzinger 4., 24., Sotlar 13.

* - po podaljšku

Ob 20.45:

FASSA - SŽ OLIMPIJA

-:- (0:0, -:-, -:-)

Caletti 31.; Jezovšek 22., Koren 28.

VIENNA C. SILVER - KAC II * 5:6

LUSTENAU - BREGENZERWALD

RITTEN - GARDENA

PUSTERTAL - FELDKIRCH

VIPITENO - SALZBURG MLADI

ASIAGO - CORTINA

KITZBÜHEL - STEEL WINGS LINZ