Rok Tičar je dosegel oba zadetka v rednem delu, v prvi seriji kazenskih strelov pa ni bil natančen. Foto: www.alesfevzer.com

V petek se bo Slovenija merila z Belorusijo, v soboto pa še s Francijo, ki je danes izgubila proti Belorusom z 2:4.

Latvijce je v vodstvo popeljal Rihardas Melnalksnis, ki je v 19. minuti matiral Luko Gračnarja. Izenačil je Rok Tičar po podajah Luke Mavra in Žige Jegliča v 35. minuti, novo vodstvo pa je gostiteljem prinesel Ralfs Freibergs v 43. minuti. Osem sekund pred koncem rednega dela je Tičar izsilil podaljšek.

Le Čimžar zadel pri kazenskih strelih

V dodatnih petih minutah odločitve ni bilo, zato so odločali kazenski streli, pri katerih so bili boljši gostitelji. Miks Indrasis je bil natančen v tretji seriji, Tadej Čimžar je izenačil. Odločil je Denis Smirnovs v četrti seriji. Tičar, Žiga Jeglič, Klemen Pretnar in Ken Ograjenšek niso bili natančni.

Turnir je zadnja priprava za rise pred jeseniškimi februarskimi predkvalifikacijami za olimpijske igre 2022.

1. krog:

LATVIJA – SLOVENIJA

* 3:2 (1:0, 0:1, 1:1)

Melnalksnis 19., Freibergs 43.; Tičar 35., 60.

* - po kazenskih strelih

FRANCIJA – BELORUSIJA

2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Petek ob 14.30:

BELORUSIJA – SLOVENIJA

Ob 18.30:

FRANCIJA – LATVIJA

Sobota ob 12.30:

SLOVENIJA – FRANCIJA

Ob 16.30:

LATVIJA – BELORUSIJA