Slovenska hokejska reprezentanca se bo v ponedeljek (4. novembra) zbrala na Bledu in začela priprave na turnir v Liepaji, kjer bo igrala z gostitelji turnirja Latvijci (7. novembra), Belorusi (8. novembra) in Francozi (9. novembra). Foto: Sara Ros/HZS

Mednarodna hokejska zveza je potrdila koledar tekem SP-ja (27. april–3. maj). Na tekmovanju sodelujejo stare hokejske znanke Slovenija, Avstrija in Madžarska ter še Francija, Južna Koreja in Romunija.

Slovence že za uvod domačega svetovnega prvenstva čaka težka preizkušnja, saj bodo prvi tekmeci v ponedeljek, 27. aprila, Avstrijci. Po dnevu premora bo 29. aprila tekma s Francijo, 30. aprila z Romunijo, 2. maja z Madžarsko in 3. maja z Južno Korejo. SP bosta odprli Madžarska in Južna Koreja 27. aprila ob 13. uri.

Francija in Avstrija sta se v drugoligaško konkurenco preselili po izpadu na letošnjem elitnem SP-ju, Romunija pa je napredovala iz nižje skupine. Slovenija, Madžarska in Južna Koreja so na drugoligaškem SP-ju nastopale že letos in o(b)stale na tej ravni tekmovanja.

Hokejska zveza Slovenije se je že pred tedni odločila, da bo prvenstvo organizirala v dvorani Tivoli v Ljubljani, ki bo predvidoma doživela tudi prenovo. Podrobnosti še niso znane.

Za ogrevanje pred SP-jem bodo imeli Slovenci dve tekmovanji. Prihodnji teden jih čaka nastop na turnirju serije evropskega izziva v Latviji, kjer bosta nastopili še Belorusija in Francija, februarja pa doma v jeseniški dvorani Podmežakla še olimpijski kvalifikacijski turnir. V skupini G bodo igrali z Japonsko, Litvo in najslabše rangirano reprezentanco predkvalifikacij iz skupin K, L ali M.

Spored slovenskih tekem na SP-ju

Ponedeljek, 27. april, ob 20.00:

SLOVENIJA - AVSTRIJA

Sreda, 29. april, ob 19.00:

FRANCIJA - SLOVENIJA

Četrtek, 30. april, ob 20.00:

ROMUNIJA - SLOVENIJA

Sobota, 2. maj 2020, ob 16.30:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

Nedelja, 3. maj, ob 16.30:

KOREJA - SLOVENIJA