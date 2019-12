Urban Sodja je potrdil zmago železarjev v zadnji tretjini. Foto: www.alesfevzer.com

Po polomu proti Olimpiji z 0:7 prejšnji petek se je železarjem uspelo pobrati. Najprej so napolnili mrežo Dunaja (1:6), tudi tokrat pa so se po nekaj slabših minutah v drugi tretjini zbrali. Razlike na sredini lestvice so zelo majhne, do konca rednega dela pa je še enajst krogov.

Trener Mitja Šivic ima še vedno precej težav, saj manjkajo nosilci igre. Že dlje so poškodovani Jaka Ankerst, Gašper Korošec in Žan Primožič.

Odlična igra v uvodni tretjini

Železarjem je uspel sanjski štart. Žiga Urukalo je v 2. minuti našel Jako Šturma, ki je z natančnim strelom matiral Stefana Riddenwalla. Blaž Tomaževič je v 14. minuti povišal na 2:0, ko je sijajno prodrl v napadalno tretjino, si naravnal plošček in ga z diagonalnim strelom poslal pod prečko.

Riener znižal s polovice igrišča

Gostje so bili nemočni in prav nič ni kazalo, da bi lahko Jeseničani zašli v težave. V 28. minuti je Youssef Riener s svoje polovice poslal plošček proti vratom gostiteljev. Tik pred vratarjem Antoinom Bonvalotom je odskočil na ledeni ploskvi, spremenil smer in končal v mreži. Kitzbühel je dobil zalet. Ko je na kazenski klopi sedel Andrej Hebar, je Bonvalot z dvema posredovanjema preprečil izenačenje. Nemočen je bil v 33. minuti, ko gostiteljem ni uspelo izbiti ploščka izpred vrat, Manuel Rosenlechner pa ga je iz bližine potisnil v mrežo za 2:2.

Tavželj in Sodja unovčila prednost igralca več

V 37. minuti so gostje prvi strel Mirka Đumića blokirali, nato pa je srbski napadalec poslal plošček v mrežo. 62 sekund zatem je kapetan Andrej Tavželj z močnim strelom od daleč povišal na 4:2.

V 46. minuti je končni izid postavil Urban Sodja ob power playu, Adam Havlik je sedel na kazenski klopi zaradi zadrževanja. Razmerje v strelih na vrata je bilo 29:25.

Naslednja tekma Jeseničane čaka v soboto, ko bodo gostovali v Brunicu.

24. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - KITZBÜHEL

5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Šturm 2., Tomaževič 14., Đumić 37., Tavželj 38., U. Sodja 46.; Riener 28., Rosenlechner 33.

Ob 20.45:

CORTINA - SŽ OLIMPIJA

RITTEN - FASSA 7:1

FELDKIRCH - KAC II

LUSTENAU - PUSTERTAL

VIPITENO - VIENNA C. SILVER

ZELL AM SEE - STEEL WINGS LINZ

BREGENZERWALD - SALZBURG MLADI

ASIAGO - GARDENA