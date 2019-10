Dylan Strome je dvakrat zatresel mrežo Los Angelesa. Foto: AP

Na drugi strani so Blackhawksi prekinili niz štirih porazov. Najbolj razigran domači hokejist je bil Dylan Strome z dvema goloma in podajo. 22-letni Kanadčan je v tretji minuti popeljal gostitelje v vodstvo, potem ko je lepo preigraval in podal Alex DeBrincat. V tretji minuti druge tretjine je Alex Nylander pred vrati med padcem še podal Davidu Kampfu, ki je povišal na 2:0, v 36. minuti pa se je znova med strelce vpisal Strome, ki je izkoristil ukradeno ploščino in novo podajo DeBrincata.

Pred koncem druge tretjine sta hokejista zamenjala vlogi, DeBrincat pa je zadel za 4:0. Na začetku zadnje tretjine je Sean Walker dosegel edini gostujoči zadetek, v 58. minuti pa je končni izid postavil Drake Caggiula. V zadnji tretjini je bilo sicer razmerje strelov kar 16:6 v korist Kingsov, a je bil v domačih vratih razpoložen Robin Lehner, ki je skupaj zbral 38 obramb.

"Ne vem, kaj je glavni razlog za tri zaporedne poraze. Verjetno je kar kombinacija vsega. Včasih malce utrujenosti, malce površnosti, malce slabih odločitev … Nekako smo še ujeti med sistemom, ki smo ga vajeni, in zdaj tem pod novim trenerjem. Rezultat tega je veliko prejetih golov, česar si ne smemo privoščiti, če želimo zmagovati," je povedal kapetan Los Angelesa Anže Kopitar.

"To gostovanje nam je pokazalo, da nekateri igralci še ne zmorejo nastopati v ligi NHL. Zato je napočil čas za spremembe," je trener Los Angelesa Todd McLellan napovedal, da bo moštvo nekaj hokejistov napotilo v Ligo AHL k Ontariu in dodal: "Nekateri veterani v ekipi morajo izboljšati svojo igro, nekateri dobijo precej časa na ledu, pa nimajo učinka." Kralji bodo v sredo gostili Vancouver.

Tekme 27. oktobra:

CHICAGO - LOS ANGELES

5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Strome 3., 26., Kampf 23., DeBrincat 40., Caggiula 58.; Walker 44.

EDMONTON - FLORIDA 2:6

DETROIT - ST. LOUIS 4:5 - v podaljšku

OTTAWA - SAN JOSE 5:2

NY ISLANDERS - PHILADELPHIA 5:3

NY RANGERS - BOSTON 4:7

VEGAS - ANAHEIM 5:2

Tekmi 28. oktobra:

BUFFALO - ARIZONA

VANCOUVER - FLORIDA

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Buffalo Sabres 12 9 2 1 19 Washington Capitals 13 8 2 3 19 Boston Bruins 11 8 1 2 18 New York Islanders 11 8 3 0 16 Carolina Hurricanes 11 7 3 1 15 Florida Panthers 11 5 2 4 14 Pittsburgh Penguins 12 7 5 0 14 Toronto Maple Leafs 13 6 5 2 14 Tampa Bay Lightning 10 5 3 2 12 Montreal Canadiens 11 5 4 2 12 Columbus Blue Jackets 11 5 4 2 12 Philadelphia Flyers 10 5 4 1 11 New York Rangers 9 3 5 1 7 Ottawa Senators 11 3 7 1 7 Detroit Red Wings 12 3 8 1 7 New Jersey Devils 9 2 5 2 6