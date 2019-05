Lani so se naslova veselili Švedi. Foto: Reuters

Najboljših 16 reprezentanc elitne skupine se bo merilo na Slovaškem, naslov pa bodo branili Švedi. Med 10. in 26. majem bosta turnir gostila Košice in Bratislava. Letos ni olimpijskih iger, tako da bo to tekmovanje najmočnejše mednarodno merjenje moči v tem športu.

Vabljeni k spremljanju Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu boste lahko spremljali na TV Slovenija 2 in naši spletni strani.

Lani so presenetili Švicarji

Naslov branijo Švedi, ki so lani na Danskem v finalu premagali Švico s 3:2. Švicarji so sicer na tem prvenstvu spet spisali lepo športno zgodbo, na koncu jim je zmanjkala pika na i, vseeno pa so bili zadovoljni že z drugim srebrom v zadnjih petih letih. Švedi lovijo trojček zaporednih naslovov prvaka, med kandidati, ki bi jih radi stresli s prestola, pa so tudi gostitelji Slovaki, ki jih letos na ledu vodi izkušeni kapetan 39-letni Ladislav Nagy.

Lanska finalista seveda spadata v ožji krog favoritov. Na preboj upajo nordijski tekmeci Švedov Finci, Rusi imajo, kar je dokazal tudi prvi zvezdnik Aleksander Ovečkin, ko se je takoj po slovesu v NHL pridružil ekipi, tudi resne namene vrniti se po zlato, Čehi bodo skušali izkoristili bližino prizorišč in bučno podporo svojih navijačev, seveda pa sta tu tudi obe severnoameriški ekipi, lani so do medalje prišli le Američani.

Zadnja leta pripadajo Švedski

V zadnjem desetletju so po številu kolajn najboljši Švedi, ki so bili prvi trikrat, imajo pa še eno srebrno in tri bronaste medalje. Rusi so prav tako slavili trikrat, a od zadnjega naslova je minilo že pet let, nazadnje so bili prvaki leta 2014 v Minsku. Kanadčani so tudi stalnica vrha zadnjih let, pred Švedi so bili dvakrat zaporedoma najboljši na svetu v letih 2015 in 2016. Čehi imajo v bližnji preteklosti en naslov iz leta 2010, lepe spomine na zadnje prvenstvo na Slovaškem pa imajo Finci, saj so leta 2011 zmagali. Gostitelji Slovaki imajo eno zlato iz leta 2002, zadnjo medaljo so kot poraženci finala dobili leta 2012.

Zgodovinsko so sicer še vedno najboljši Rusi; upoštevajoč seveda še nekdanjo Sovjetsko zvezo so pri 46 medaljah, od tega je 27 zlatih, a povsem blizu so jim v zadnjih letih prišli Kanadčani z 49 medaljami, imajo pa eno zlato manj. Tretji na večni lestvici so Čehi (vključno z nekdanjo Češkoslovaško) pri 46 medaljah, od tega je 12 zlatih.

Ekipe razdeljene v dve skupini

Tekmovanje v Košicah in Bratislavi bo potekalo po zdaj že ustaljenem sistemu nekaj zadnjih let. V dveh skupinah s po osmimi ekipami igrajo vsaka z vsako, prve štiri po predtekmovanju si zagotovijo četrtfinale, kjer bodo sledili boji na izpadanje. Zadnja v vsaki predtekmovalni skupini pa bo izpadla v nižji kakovostni razred. Ker bo SP naslednje leto v Švici, je ta ekipa po tej plati zavarovana oziroma ne more izpasti, a Švicarji so tako ali tako vselej daleč od mest v boju za obstanek. Kdo pa bo izpadel, bo znano najpozneje 21. maja, ko bo konec predtekmovanja.

Že zdaj pa je znano, kateri moštvi bosta najslabši ekipi zamenjali naslednje leto: na pravkar končanem drugoligaškem SP v Kazahstanu sta si vrnitev med elito zagotovila gostiteljica in Belorusija.

V Košicah bodo v skupini A igrali Finci, Kanadčani, Američani, Slovaki, Danci, Francozi, Nemci in Britanci; ti so si lani na drugoligaškem SP kar nekoliko presenetljivo zagotovili elito, kar jim je uspelo prvič po letu 1994. V skupini B v Bratislavi pa bodo Rusija, Norveška, Češka, Švedska, Švica, Italija, Latvija in Avstrija. V tej skupini naj bi se teoretično za obstanek borili slovenski sosedi.

Boji na izpadanje 23. maja

Predtekmovanje bo trajalo od 10. do 21. maja, že prvi konec tedna se obeta nekaj zanimivih obračunov starih tekmecev (Finska - Kanada, Češka - Švedska, Slovaška - Finska ...). Po sedmih krogih bo 21. maja konec predtekmovanja, preostala osmerica bo četrtfinalen boje nadaljevala 23. maja. Po dve tekmi bosta v Košicah in Bratislavi, zaključne boje (oba polfinala 25. maja ter tekmi za medalje 26. maja) pa bo gostila slovaška prestolnica.

Prvenstvo bo potekalo v dveh sodobnih oziroma prenovljenih dvoranah; v Bratislavi bo dvorana Ondreja Nepele, sicer tudi dom hokejistov Slovana, lahko sprejela 10.500 hokejskih privržencev, nekaj manj, 8500, pa jih lahko spremlja tekme v drugi dvorani za SP Steel Areni v Košicah, ki pa si so jo prireditelji Slovaki kljub temu izbrali za tisto, v kateri bo svoje tekme igrala domača izbrana vrsta.