Žan Jezovšek in Anže Ropret sta zrežirala zmago Olimpije na Rienzstadionu, kjer so zmaji 21. aprila osvojili Alpsko ligo. Foto: www.alesfevzer.com

Železarji so dvignili formo v zadnjih tednih, kar je potrdil tudi trener Mitja Šivic na novinarski konferenci pred sobotnim 500. večnim derbijem v Tivoliju. Na zadnjih štirih tekmah so trikrat izgubili po kazenskih strelih in podaljšku. Prejšnjo soboto so s predstavo sezone odpravili Feldkirch s 4:0.

Šivic je v vrata postavil Žigo Kogovška, ki pa ni imel svojega večera. V 8. minuti ga je ukanil kapetan Cortine Francesco Adami, potem ko mu je prvi strel Remyja Giftopoulosa še uspelo odbiti.

Dve veliki napaki vratarja Kogovška

V drugi tretjini se je gostiteljem le odprlo. Andrej Hebar je že v 53. sekundi izenačil na 1:1 po podaji Jake Ankersta izza vrat. V 25. minuti so imeli Jeseničani prednost igralca več. Italijani so plošček odbili za vrata železarjev, Kogovšek ga je skušal poslati po ogradi, a ga je Patrick Tomasini prestregel in podal do Ricarda Lacedellija, ki je zatresel mrežo. Le 39 sekund zatem je na 2:2 izenačil Gašper Seršen po podaji Đumića ob prednosti igralca več.

V 31. minuti je Giacomo Pompanin izkoristil novo napako Kogovška, ki je nespretno posredoval in slabo odbil plošček. Takoj po tretjem prejetem golu je vstopil Urban Avsenik. V 37. minuti je Ankerst streljal mimo vrat, plošček se je od ograde odbil in Gašper Korošec ga je pospravil v mrežo za 3:3.

Branilec Bruneteau edini strelec pri kazenskih strelih

Odločitev je nato po zadnji tretjini in podaljšku brez zadetkov padla šele po kazenskih strelih. Martino Valle da Rin je obranil strele Ankersta, Urbana Sodje in Đumića. Odločilni zadetek je v drugi seriji dosegel branilec Nick Bruneteau. Plošček mu je malce ušel, to je zmedlo vratarja Avsenika, ki je klonil.

Zmaji do dveh točk pri vodilni ekipi lige, lahko pa bi osvojili vse tri

V Brunicu sta se srečali ekipi, ki sta aprila odigrali napet finale Alpske lige. Olimpija je kar trikrat zmagala na Rienzstadionu, sedmo tekmo je dobila s 3:1. Tudi tokrat so Ljubljančani blesteli, bili so precej boljši od vodilne ekipe lige. Razmerje v strelih na vrata je bilo kar 20:40.

Zmajem je lahko res žal, da so izgubili eno točko. V drugi tretjini jim ni uspelo kronati velike premoči (streli 4:17). Žan Jezovšek je v 44. minuti ob prednosti igralca več matiral Kevina Furlonga, pet minut zatem pa je povišal na 0:2 po podaji Mihe Logarja.

Ropret odločil v podaljšku

V 59. minuti je Massimo Carozza znižal na 1:2. Trener Pustertala Petri Mattila je minuto in 25 sekund pred koncem rednega dela iz vrat potegnil Furlonga. Pritisk s šestimi igralci se je obrestoval minuto pred koncem, ko je John Lewis izenačil. V podaljšku je Anže Ropret priigral drugo točko v 64. minuti po podaji Gala Korena.

10. krog:

SIJ ACRONI JESENICE – CORTINA

** 3:4 (0:1, 3:2, 0:0)

600; Hebar 21., Seršen 26., Korošec 37.; Adami 8., Lacedelli 25., Pompanin 31.

** - po kazenskih strelih

PUSTERTAL – SŽ OLIMPIJA

* 2:3 (0:0, 0:0, 2:2)

860; Carozza 59., Lewis 59.; Jezovšek 44., 49., Ropret 64.

* - v podaljšku

ZELL AM SEERITTEN 3:2

STEEL WINGS LINZ – GARDENA 2:4

SALZBURG MLADI – LUSTENAU 2:4

FELDKIRCH – KITZBÜHEL 6:3

KAC II – VIPITENO 3:1