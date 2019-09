Adam Yates in Mohorič na začetku oktobra na Dirki po Hrvaški

Najzahtevnejša peta etapa z vzponom na Platak pri Reki

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Adam Yates bo največji favorit za zmago. Foto: EPA

Na Hrvaškem bodo med 1. in 6. oktobrom organizirali kolesarsko dirko CRO Race, potem ko so spomladi zaradi nesoglasij med vodilnimi ljudmi hrvaškega kolesarstva odpovedali 5. dirko Tour of Croatia.