V Belgiji in na Nizozemskem se je začel njihov skupni tour - enotedenska večetapna dirka. Prva etapa med Bevernom in Hulstom v dolžini 167,2 km se je po pričakovanjih razpletla s skupinskim šprintom glavnine. Na močno razmočeni cesti je bil najbolj prekanjen in na koncu najmočnejši Irec Sam Bennett, ki je ugnal vse tekmece tudi brez izrazite pomoči svoje ekipe Bora Hansgrohe.



Zatajil je prvi favorit pred štartom Dylan Groenewegen, za katerega je delala Jumbo Visma, na koncu je bil prvi šprinter sedmi, ekipni kolega Mike Teunissen pa tretji. Drugo mesto je osvojil Belgijec Edward Theuns (Trek Segafredo). Edini Slovenec na dirki po Beneluksu Grega Bole (Bahrain Merida) je v času zmagovalca prišel v cilj kot 122.



"Bilo je kar nevarno. Skušal sem ostati v ospredju, fantje so opravili dobro delo in v zadnjih dveh kilometrih sem imel dobro izhodišče. Bal sem se, da bo prišlo do padcev, ker je deževalo, a se je dobro izteklo," je zmago pospremil Bennett.