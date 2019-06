Za 22-letnega Kolumbijca je bila to enajsta zmaga v karieri. Foto: EPA

Tekmovalec Ineosa je na 216,6 kilometra dolgi preizkušnji za 23 sekund ugnal člana Bahrain Meride, Italijana Domenica Pozzoviva in Avstralca Rohana Dennisa.

Sedma etapa se je končala na prelazu St. Gotthard. Foto: EPA

Na težki etapi so bili najprej v begu Winner Anacona (Movistar), Mathias Frank (AG2R La Mondiale), Michael Albasini (Mitchelton-Scott), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Gino Mader (Dimension Data), Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) in Steve Morabito (Groupama-FDJ).

Nato je na zadnjem vzponu na 2091 m visoki prelaz najprej naprej potegnil Bouwman, a so ga hitro ujeli, zatem je poskusil Frank, čigar napad se je končal 5,5 km pred ciljem.

Bernal se je odločil napasti 2,5 km pred ciljno črto, hitro je ujel takrat vodečega Španca Enrica Masa (Quick Step), hkrati pa strl odpor najhujših tekmecev, med njimi tudi Simona Špilaka (Katjuša Alpecin), ki je etapo končal na osmem mestu s 50 sekundami zaostanka.

Bernal ima v skupni razvrstitvi 41 sekund prednosti pred Rohanom in 1:13 minute pred Avstrijcem Patrickom Konradom. Špilak je deseti (+2:26), Matej Mohorič (Bahrain Merida), ki je bil danes 53. (+11:19), pa 64. (+28:24).

V soboto kolesarje čaka 19,2 km dolga vožnja na čas v okolici Gomsa.