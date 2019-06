Jakob Fuglsang je drugič dobil generalko pred Dirko po Franciji. Foto: EPA

Dančevo delo je olajšal tudi odstop drugouvrščenega Britanca Adama Yatesa, ki je sredi etape stopil s kolesa, razlog za to je bila bolezen oziroma povišana temperatura, zaradi katere je odstopil tudi moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo Visma Nizozemec Steven Kruijswijk. Fuglsang je imel na koncu 20 sekund prednosti pred Američanom Tejayem Van Garderenom, še sekundo več je zaostal Nemec Emanuel Buchmann.

Zadnja etapa van Baarlu

Etapo s sedmimi kategoriziranimi vzponi, dolgo 113,5 kilometra, je sicer odločil pobeg, ušlo je 13 kolesarjev, na koncu sta se za zmago v sprintu udarila Nizozemec Dylan van Baarle in Avstralec Jack Haig. Več moči je imel nizozemski član ekipe Ineos, tretjeuvrščeni Danec Carl Fredrik Hagen je zaostal 50 sekund. To je bila tretja zaporedna zmaga kolesarjev Ineosa po hudem padcu njihovega asa Chrisa Frooma.

Alaphilippe najboljši v gorah

V ubežni skupini je bil tudi Francoz Julian Alaphilippe, ki je v točkovanju gorskih ciljev praktično pobral vse razpoložljive točke, tako da je domov odnesel pikčasto majico. Za 34-letnega Fuglsanga, nekoč tudi zmagovalca dirke Po Sloveniji, je to 21. zmaga v karieri in četrta letos. V tej sezoni je dobil tudi prestižno enodnevno dirko Liege-Bastogne-Liege. Zanimivo pa je, da je tokrat dirko dobil brez etapne zmage, leta 2017, ko je tu zmagal prvič, je dobil dve.

Slovenci brez vidnejših uspehov

Trije slovenski tekmovalci so imeli na dirki vlogo pomočnikov, zato se niso mogli dokopati do odmevnejšega rezultata. Luka Mezgec je odstopil v predzadnji etapi, Jan Tratnik in Luka Pibernik pa sta si tudi v zadnji etapi nabrala dodatni zaostanek, ta je znašal več kot 16 minut. Končala sta med zadnjimi, v skupnem seštevku pa je bil boljši Tratnik, z zaostankom 56 minut in sedmih sekund je zasedel 63. mesto.

Cluses - Champery, 113 km: 1. D. VAN BAARLE NIZ 3:05:48 2. J. HAIG AVS isti čas 3. C.-F. HAGEN NOR 0:50 4. W. BARGIOL FRA 1:12 5. S. KUSS ZDA isti čas 92. J. TRATNIK SLO 16:01 93. L. PIBERNIK SLO isti čas Končni vrstni red: 1. J. FUGLSANG DAN 30:44:27 2. T. VAN GARDEREN ZDA +0:20 3. E. BUCHMANN NEM 0:21 4. W. POELS NIZ 0:28 5. T. PINOT FRA 0:33 63. J. TRATNIK SLO 56:07 98. L. PIBERNIK SLO 1:29:19

Luis Leon Sanchez je imel dovolj časa za slavje. Foto: EPA

Sanchezu 2. etapa dirke po Švici

Španec Luis Leon Sanchez (Astana) si je z napadom v zadnjih 11 kilometrih zagotovil zmago v drugi etapi dirke po Švici. Po 159,6 kilometra je na cilj v Langnau im Emmental pripeljal šest sekund pred glavno skupino, sprint te je dobil slovaški zvezdnik Peter Sagan pred Italijanom Matteom Trentinom in Dancem Kasperjem Asgreenom.

Špilak 40., Mohorič 73.

Danec je prevzel vodstvo v skupnem seštevku, isti čas ima tudi Sagan, oba sta si v sprintih med etapo priborila nekaj bonifikacijskih sekund, tako da sta v skupnem seštevku prehitela najboljšega v uvodnem kronometru Avstralca Rohana Dennisa. V skupini 58 kolesarjev je bil tudi tekmovalec Katjuše Simon Špilak, zasedel je 40. mesto. V skupnem seštevku je napredoval na 26. mesto, za vodilnim Asgreenom zaostaja 39 sekund. Slabše se je odrezal Matej Mohorič (Bahrain Merida), zaostal je pet minut in 21 sekund in zasedel 73. mesto. Skupno je 74., zaostaja šest minut in devet sekund. Etapa je imela šest kategoriziranih vzponov, vsi so bili druge kategorije, ki pa velike selekcije vendarle niso naredili.