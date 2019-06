Poel je v deževnem vremenu slavil pred Dancem Jakobom Fuglsangom in Nemcem Emanuelom Buchmannom. Fuglsang je novi vodilni v skupnem seštevku. Rumeno majico je odvzel Britancu Adamu Yatesu, ki zaostaja osem sekund. Tretji je Američan Tejay Van Garderen.

31-letni Nizozemec Wout Poels (fotografija je arhivska) je zmagal tudi za moštvenega kolega Britanca Chrisa Frooma, ki je v sredo na treningu doživel nesrečo, zaradi katere bo izpustil Dirko po Franciji. Foto: EPA

On the road to recovery https://t.co/JnybEgjjQC pic.twitter.com/HiOZi2h7KZ — Chris Froome (@chrisfroome) 15 June 2019

V sedmi etapi med Saint Genix les Villagesem in Les Sept Laux Pipayem (133 km) so kolesarji opravili s tremi vzponi prve kategorije in zadnjim ekstra. Že po 22 kilometrih se je oblikovala ubežna skupina, ki je skupaj prikolesarila do zadnjega 19-kilometrskega vzpona. Na vzponu pa je razpadla in osem kilometrov pred ciljem sta bila ujeta še zadnja "preživela", Kanadčan Michael Woods in Kazahstanec Aleksej Lucenko. Sledil je obračun favoritov, v katerem je imel največ moči Poel, ki se je kakšnih sto metrov pred ciljem odlepil od Fuglsanga in Buchmanna.

Fuglsanga do druge zmage na kriteriju Dauphine loči še nedeljskih 113 kilometrov med Clusesom in švicarskim Champeryjem.

Slovenca nista bila v ospredju

Slovenca Jan Tratnik (89.) in Luka Pibernik (95.) v vlogi pomočnikov nista igrala vidne vloge pri končnem razpletu, v ozadju pa sta tudi v skupni uvrstitvi.

Po padcu na Giru ima Tom Dumoulin še vedno posledice. Foto: EPA

Dumoulin odstopil zaradi bolečin v kolenu

Nizozemec Tom Dumoulin pa se je zaradi bolečin pred etapo odločil, da bo Dauphine predčasno končal. Že pred začetkom je sicer tožil nad poškodbo kolena, zaradi katere je moral odstopiti na Giru, kjer je veljal za enega glavnih favoritov. "V mojem kolenu je še vedno tekočina, hrustanec je poškodovan," je dejal kolesar Sunweba, ki je pred dvema letoma v Milano prikolesaril v rožnati majici kot zmagovalec Gira, nato pa je v Bergnu osvojil še naslov svetovnega cestnega prvaka v kronometru.

"Za mano je sicer kar soliden teden, znova sem se spravil v tisti pravi tekmovalni ritem. Po najdaljši etapi sem se počutil dobro, ponoči pa se je ponovilo nelagodje v kolenu. Zato sem se odločil za počitek, saj bo kakršno koli pretiravanje le poslabšalo stanje. Ko bom čutil, da bo koleno pripravljeno, pa se bom lotil sklopa kakovostnih višinskih priprav," je dodal 28-letni Nizozemec.

Odstopil je tudi nemški kolesar Andre Greipel. Kot so sporočili iz njegove ekipe Arkea-Samsic, je 36-letni veteran staknil bakterijsko infekcijo.

Kronometer v Švici Dennisu, Špilak 58., Mohorič 89.

Z 9,5-kilometrskim kronometrom se je začela tudi Dirka po Švici. Vožnjo na čas v okolici Langnaua je dobil Avstralec Rohan Dennis. Za Dennisa je bila to tretja etapna zmaga na tej dirki, dvakrat je bil najboljši leta 2017. Drugo mesto je s praktično identičnim časom kot svetovni prvak v kronometru zasedel Poljak Maciej Bodnar, tretji pa je bil Avstralec Michael Matthews, ki je zaostal sekundo. Na sedmem mestu se je s sedmimi sekundami zaostanka izkazal tudi Slovak Peter Sagan (Bora). Na dirki nastopata tudi dva Slovenca. Simon Špilak je bil 58. z 38 sekundami zaostanka, Matej Mohorič pa 89. Zaostal je 53 sekund.

UCI WORLD TOUR 71. KRITERIJ DAUPHINE, 7. etapa Saint-Genix-les-Villages-Les Sept Laux- Pipay, 133 km: 1. W. POELS NIZ 4:01:34 2. J. FUGLSANG DAN +0:01 3. E. BUCHMANN NEM 0:01 4. T. PINOT FRA 0:10 5. D. MARTIN IRS isti 6. A. YATES VB čas 89. J. TRATNIK SLO 24:18 95. L. PIBERNIK SLO 24:18

Skupni vrstni red po 7. etapi: 1. J. FUGLSANG DAN 27:36:40 2. A. YATES VB +0:08 3. T. VAN GARDEREN ZDA 0:20 4. E. BUCHMANN NEM 0:21 5. W. POELS NIZ 0:28 6. D. TEUNS BEL 0:32 57. J. TRATNIK SLO 42:05 114. L. PIBERNIK SLO 1:15:17