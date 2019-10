Med Romuna in Kumpa se je vrinil Avstralec Alexander Edmondson. Etapo je zaznamoval skupinski padec v Zadru, v katerem jo je najhuje skupil Slovenec Matej Mohorič.

Marko Kump, ki je dobil torkovo uvodno etapo, je skupno drugi. Za Romunom zaostaja pet sekund. Foto: BoBo

Padec se je zgodil, ko so najhitrejši že končali sprint. Takrat se je za prečkanje ceste odločil za zdaj neznani moški, ki naj bi bil po nekaterih informacijah del organizacijske ekipe, trk pa je bil pri veliki hitrosti neizbežen.

Mohorič si je zlomil rebra in poškodoval pljuča

Mohorič se je zvijal v bolečinah, hitro so ga odpeljali v zadrsko bolnišnico, iz njegove ekipe Bahrain-Merida pa so sporočili, da je dirke zanj konec. Mohorič si je zlomil rebra in poškodoval pljuča. Po dveh etapah je bil Mohorič peti v skupnem seštevku.

Na tleh tudi Katrašnik, Rajović in Brajkovič

"Današnja etapa je potekala po pričakovanjih. Od starta smo namenoma pustili beg in sami nadzirali položaj na dirki. Med dirko sem stopil v stik z ekipami WorldToura in jih vprašal, ali bi pomagali z narekovanjem tempa, vendar se razen Astane niso odzvale na mojo pobudo. Enkrat je z napadom poskusila ekipa Bahrain-Merida, vendar zaradi prešibkega vetra neuspešno. Etapo je zaznamoval skupinski padec v predmestju Zadra. Na tleh so bili tudi naši kolesarji Gašper Katrašnik, Dušan Rajović in Jani Brajkovič, vendar se ni nihče resneje poškodoval. V tehnično zahtevnem sprintu se Marko Kump ni najbolje znašel, a je še vedno zasedel odlično tretje mesto," je dejal športni direktor Adrie Mobila Branko Filip.

V četrtek je na sporedu etapa med Okrugom in Makarsko.