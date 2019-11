Mario Cipollini (na fotografiji na letošnji Dirki po Italiji) je moral na operacijo srca, okrevanje bo trajalo več mesecev. "Levji kralj" ima težave tudi z nekdanjo ženo Sabrino Landucci, ki ga toži in mu med drugi očita nasilno vedenje, celo grožnje s smrtjo. Foto: MMC RTV SLO

Cipollinijevo zdravstveno stanje je bilo zelo resno, prav lahko bi se končalo tragično. Takšne bolezni naj bi pri kar petini mladih povzročile smrt. Pri operaciji so mu sprostili obtok v srčni žili, ki jo je obraščala srčna mišičnina, odstranili žarišče v srcu, ki mu je povzročalo srčno aritmijo, in odvzeli vzorec tkiva iz stene srca, s katerim so potrdili, da je v preteklosti prebolel virusno vnetje srčne mišičnine.

Pomagal mu je nekdanji zdravnik Liquigasa

52-letni Cipollini je zgodbo zaupal italijanskemu športnemu časopisu Gazzetto dello Sport. Ključen je bil obisk pri nekdanjem moštvenem zdravniku ekipe Liquigas Robertu Corsettiju, potem ko je med rekreativnim kolesarjenjem pogosto čutil, da nekaj ni v redu. Corsetti je potrdil, da bi Cipollini lahko umrl, če ne bi pravočasno ukrepal. Še vedno je njegovo zdravstveno stanje resno, saj bo treba počakati več mesecev, preden bo okreval.

"Dirkam z vetrom v prsi, toda vajen sem trpljenja," je med drugim za Gazzetto povedal Cipollini. "Nenavadno je, da so mi diagnosticirali težave s srcem, saj sem se kot športnik vedno počutil zdravega, močnega in povsem zdravega. A ni bilo tako. Ko sem vozil v klanec, sem čutil blokado. K sreči sem poznal Corsettija."

Mario Cipollini je bil v 90. letih in na začetku stoletja veliki zvezdnik kolesarstva, v šprintih je bil neprekosljiv, med drugim je dobil kar 42 etap na Dirki po Italiji in 12 na Dirki po Franciji. Leta 2002 je bil svetovni prvak na cestni dirki.

Froomu odstranili ploščice in vijake

Chrisu Froomu, štirikratnemu junaku Dirke po Franciji, so v bolnišnici v St. Etiennu iz kolka odstranili metalno ploščo, iz komolcev pa vijake. To je bila že tretja operacija britanskega kolesarja po junijskem padcu na kriteriju Dauphine, zaradi katerega je izpustil drugi del sezone. "Počutim se grozno, a operacija je uspela in zdaj imam v sebi nekaj manj strojne opreme," je sporočil 34-letni Froome, ki se je že vrnil na kolo, a za zdaj izvaja le lažje treninge.