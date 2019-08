Luka Mezgec je dosegel še eno etapno zmago na letošnji Dirki po Poljski. V skupnem seštevku je drugi, za vodilnim Pascalom Ackermannom zaostaja za štiri sekunde, a vrstni red se bo zagotovo precej pomešal po gorski četrtkovi etapi. Foto: EPA

KS Wieliczka - Bielsko-Biala, 154 km: 1. L. MEZGEC SLO 3:49:55 2. E. PRADES ŠPA vsi 3. B. SWIFT VB 4. P. VAKOČ ČEŠ 5. P. LATOUR FRA 6. R. MAJKA POL isti ... 20. P. ACKERMANN NEM 21. M. MOHORIČ SLO čas 93. J. TRATNIK SLO +2:02 95. S. ŠPILAK SLO 2:17 121. L. PIBERNIK SLO 7:27 122. D. NOVAK SLO isti čas

V končnici etape je Matej Mohorič (Bahrain Merida) sicer napadel na spustu in si privozil približno 15 sekund prednosti. Pozneje sta se mu v begu pridružila še Nemec Simon Geschke (CCC) in Etiopijec Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott).

Glavnina, na čelu s kolesarji ekipe Bora-Hansgrohe, je iz kilometra v kilometer topila njihovo prednost, na začetku zadnjega kroga v Bielsko-Biali je zaostanek stopila na sedem sekund, ubežnike je ujela dobrih šest kilometrov pred ciljem.

Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. P. ACKERMANN NEM 18:06:30 2. L. MEZGEC SLO +0:04 3. B. SWIFT VB 0:16 4. E. PRADES ŠPA 0:18 5. M. MOHORIČ SLO 0:20 6. Q. JAUREGUI FRA 0:22 ... 85. S. ŠPILAK SLO 2:41 103. J. TRATNIK SLO 4:35 118. L. PIBERNIK SLO 7:51 125. D. NOVAK SLO 9:38

Kranjčan kot puščica čez ciljno črto

O etapnem zmagovalcu je odločal ciljni šprint, dober kilometer pred koncem je napadel Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana), a brez uspeha. Sledilo je pozicioniranje in čakanje pelotona, približno 100 metrov pred ciljem pa se je začel spopad za zmago. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), ki je začel šprint na tretjem mestu iz zavetrja, ni imel pravega tekmeca, ciljno črto je prečkal z več kot dolžino kolesa prednosti. Prades Reverter (Movistar) in Swift (Ineos) nista imela nikakršnih možnosti. Mohorič je v času zmagovalca etapo končal na 21. mestu. Dobri dve minuti je na 93. mestu zaostal Jan Tratnik, 95. je bil Simon Špilak (+2:17). Luka Pibernik in Domen Novak sta bila 121. oziroma 122., oba sta zaostala za 7 minut in 27 sekund.

Mezgec je v letošnjem letu dosegel tretjo etapno zmago po zmagi na 2. etapi Dirke po Sloveniji in 2. etapi Dirke po Poljski. Foto: EPA

Mezgec drugi v skupnem seštevku

Zaradi desetih bonifikacijskih sekund, ki jih je dobil z etapno zmago, je 31-letni Kranjčan v skupnem seštevku zaostanek za vodilnim Nemcem Pascalom Ackermannom (Bora-Hansgrohe) stopil na vsega štiri sekunde. Swift na tretjem mestu po petih etapah zaostaja za 16 sekund, Prades Reverter na četrtem mestu za 18 sekund, Mohorič je peti (+0:20). Špilak (Katusha) je 85. (+2:41), Tratnik 103. (+4:35), Pibernik 118. (+7:51), Novak (vsi Bahrain Merida) zaseda 125. mesto (+9:38).

Peloton bo zdaj zavil v Visoke Tatre

Skupni seštevek se bo zagotovo zelo spremenil v četrtek, ko je na sporedu prva gorska etapa v Visokih Tatrah od Zakopan do Koscieliskega. Kolesarji bodo morali po štartu v Zakopanah najprej odpeljati šest 29 kilometrov dolgih krogov, vsakič bodo morali premagati vzpon prve kategorije na Pitoniowko, pred ciljem jih čaka še zahteven vzpon prve kategorije na Gubalowko. Sledi krajši spust do cilja v Koscielskem. Pred letom dni je 6. etapo, ki se je prav tako začela v Zakopanah, končala pa v Bukowini (130 km), dobil Avstrijec Georg Preidler.