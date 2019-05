Boljša od Hrastnikove je bila le Švicarka Camille Balanche, ki je bila od lanske evropske prvakinje iz Mozirja hitrejša za vsega 0,063 sekunde. Tretja v današnjem finalu je bila Italijanka Veronika Widmann, ki je zaostala 0,189 sekunde.

"Zame ni bila najboljša proga. Napako si lahko napravil v vsakem ovinku. Drselo je, veliko je bilo prahu. Prvič sem vozila v takem prahu. Vožnja je bila danes boljša kot včeraj v kvalifikacijah. Naredila sem dve napaki, ki sta me stali dosti časa. Vseeno je bilo dovolj za drugo mesto. Zaostanek bi brez napak lahko nadoknadila," je za STA sporočila Hrastnikova, ki je bila pred tednom dni na domačem svetovnem pokalu v Mariboru peta.

Tudi zaradi tega, ker na Portugalskem ni bilo najboljših na svetu, je bila nekoliko razočarana: "Vesela sem drugega mesta. Ni pa bilo profesionalnih tekmovalk. V Mariboru sem bila peta. Je pa tu druga proga, na vsaki ne moreš biti enako dober."

Jure Žabjek je finale med člani končal kot peti. Foto: BoBo/Miloš Vujinović

Slovenska reprezentanca je na EP-ju v članski kategoriji do zdaj zbrala tri medalje. Za prvo je leta 2013 poskrbel Miran Vauh, ki je bil bronast. Dve leti pozneje je do evropskega naslova pridrvel Jure Žabjek, najboljša na stari celini je bila lani Hrastnikova, ki je v svojo zbirko zdaj dodala še srebro.

Finale članov se ni razpletel povsem po slovenskih željah. Jure Žabjek je bil kar nekaj časa na vodilnem mestu in nato na drugem ter tretjem mestu, na koncu pa se je moral zadovoljiti s petim mestom.

Za novim evropskim prvakom Baptistom Pierronom je Žabjek zaostal 3,814 sekunde. Ivančič je na 24. mestu zaostal 11,948 sekunde.

"V srednjem delu proge, ko je bila velika hitrost, sem šel iz linije, izgubil sem veliko hitrosti in časa. Prvi vmesni čas je bil med najboljšimi tremi, spodnji del sem spet odpeljal v redu. Napaka me je stala kolajno. Zelo sem zadovoljen s pripravljenostjo. Sezona je še dolga in mislim, da lahko še marsikaj dosežem. Proga je bila zahtevna, zelo prašna, hitro se je lahko zgodila napaka," je povedal Žabjek. Miha Ivančič je bil 24.

Odlično se je za slovensko ekipo izšel finale med mladinci. Gomilšček je tako kot v sobotni razvrstitveni vožnji zaostal le za Portugalcem Goncalom Bandeiro. Slovenija ima med mladinci na EP-ju zdaj dve medalji, prvo je leta 2013 osvojil Žabjek, ko je bil bronast.