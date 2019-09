Vsa sredstva dražbe bodo namenjena projektu Botrstvo. Foto: MMC RTV SLO

Trenutna najvišja ponudba je 2.019 evrov. Izklicna cena je bila 99 evrov. Roglič je namreč 99. kolesar v zgodovini, ki mu je uspelo osvojiti etapne zmage na vseh treh največjih tritedenskih kolesarskih dirkah – po Italiji, Franciji in Španiji.

Slovenski šampion je ekskluzivni kos zgodovine slovenskega športa podaril Botrstvu, da bi z izkupičkom lahko pomagali mladim talentom iz vse Slovenije. Tistim talentom, ki ne morejo na kolo, smuči, v plesne, športne dvorane, v bazene ali na stadione. Ki torej potrebujejo pomoč, da bo njihov talent lahko dobil krila in priložnost, da ga bo sploh kdo lahko prepoznal.

Pravila dražbe rdeče majice Primoža Rogliča z dirke po Španiji 2019

– Dražba se začenja v torek, 24. septembra 2019, in poteka vsak dan od 7. do 17. ure po telefonu 01/475 2 202 oz. kadar koli po e-pošti: val202@rtvslo.si.

– Izklicna cena je 99 evrov.

– Na dražbi lahko sodeluje vsak, ki v uredništvu Vala 202 ob klicu oz. v elektronskem sporočilu poda podatke o identiteti in kontaktne podatke ter se strinja z vsemi določbami teh pravil.

– V javnih objavah in ob glasovanju je lahko dražitelj anonimen.

– Najmanjša vsota za zviševanje ponudbe je 500 evrov.

– Ponudbo za sodelovanje na dražbi bo mogoče oddati do petka, 27. septembra, do 8.30, ko bomo zadnjih nekaj dražiteljev povabili, naj se za zmagovito rdečo majico potegujejo tudi v živo v programu Vala 202. Finalna dražba se v programu Vala 202 začne ob 8.45 in se konča z razglasitvijo ponudnika najvišjega zneska.

– Zmagovalec dražbe ima čas za podpis donatorske pogodbe z ZPM-jem Ljubljana Moste Polje, ki vodi projekt Botrstvo v Sloveniji, do vključno torka, 1. oktobra 2019.

– Zmagovalcu dražbe bo majica vročena po plačilu celotne kupnine na v pogodbi zapisan sklic računa ZPM-ja Ljubljana Moste Polje.