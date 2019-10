Dylan Groenewegen je dobil štiri etape na Dirki po Franciji. Foto: Reuters

"Še vedno sem lahko močnejši. Pridružil sem se ekipi z 22 leti, v zadnjih štirih sezonah sem napredoval. Mislim, da so vsi kolesarji v ekipi Jumbo Visma postali boljši. Začeli smo na ničli, pa poglejte, kje smo zdaj. V tej ekipi se počutim domače in ni razloga, da bi zamenjal moštvo," je pojasnil Groenewegen, ki je v zadnjih treh izvedbah Dirke po Franciji dobil štiri etape. Letos je bil najboljši na sedmi etapi, ki je bila z 230 km najdaljša na letošnjem Touru.

Jumbo Visma ima v svojih vrstah sijajne kolesarje tudi v boju za skupne zmage na največjih tritedenskih dirkah. Primož Roglič je bil tretji na letošnje Giru, zmagal pa je na Vuelti. Nizozemec Steven Kruijswijk je zasedel tretje mesto na letošnjem Touru. Avgusta je zasedbo okrepil še en nizozemski zvezdnik Tom Dumoulin, zmagovalec Dirke po Italiji leta 2017, lani pa drugi na Touru.

Jumbo Visma se je razvila v eno najboljših ekip na svetu. Leta 2016 je imela 19 zmag, leta 2017 nato 26 zmag, lani je sledilo že 33 zmag, letos pa kar 51.

Poleg Groenewegna so letos blesteli tudi Roglič, Mike Teunissen in Wout van Aert. Med zmagovalce so se vpisali tudi Jonas Vingeaard, Laurens De Plus, Tony Martin, Jansen Amund Grøndahl, Sepp Kuss, Antwan Tolhoek in Jos Van Emden.