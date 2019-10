Primož Roglič se je od sanjske kolesarske sezone poslovil s 30. stopničkami leta. Foto: Youtube

38. izvedba kronometrskega festivala v mestu Les Herbiers na zahodu Francije je prinesel potrditev izrednega napredka ekipe Jumbo Visme v vožnji na čas. Nizozemski prvak v kronometru Jos van Emden je s kar 46,3 km dolgim ravninskim bojem z uro opravil s časom 55:02 oz. povprečno hitrostjo 50,4 km/h. Drugo mesto je z zaostankom 11 sekund zasedel Italijan Filippo Ganna, sicer bronast na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Za slovo tridesete stopničke

Slovenski šampion Primož Roglič je z zaostankom 19 sezond za van Emdnom osvojil tretje mesto in sezono sklenil s 30. uvrstitvijo na zmagovalni oder. Četrtouvrščenega Danca Rasmusa Quaadeja je zasavski orel prehitel za 22 sekund, njegovega rojaka in trikratnega svetovnega prvaka med mlajšimi člani Mikkela Bjerga pa za 38 sekund.

Neverjetno Rogličevo leto: osvojil je Dirko po Španiji, bil tretji na Dirki po Italiji, osvojil še tri etapne dirke World Toura (Po Emiratih, Od Tirenskega do Jadranskega morja in Po Romandiji), prišel oktobra v Italiji do prvih dveh enodnevnih zmag ... Uspehom ni bilo ne konca ne kraja, od konca februarja do konca oktobra. Vse skupaj se odraža na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI), kjer je Roglič razred zase z ogromnim naskokom pred drugim Julianom Alaphilippom.

Tratnik sezono končal z 8. mestom

Slovenski uspeh na kronometru narodov, s čimer se tradicionalno zaključuje dirkalna sezona v Evropi, je zaokrožil Jan Tratnik (Bahrain-Merida), ki je na osmem mestu za zmagovalcem zaostal 1:28. Na mesto pred njim se je uvrstil Danec Martin Toft Madsen, ki je naskakoval tretjo zaporedno zmago na tej preizkušnji. Zanimivost: med 4. in 7. mestom so se zvrstili kar štirje Danci, vmes je bil še Michael Valgren (+1:18).



Masu kraljevska etapa in bržkone tudi Guanši

V nedeljo se je na Kitajskem odvila kraljevska etapa na zadnji preizkušnji elitne svetovne serije. Četrto etapo kolesarske dirke po Guangšiju je dobil Enric Mas (Deceuninck - QuickStep), ki je na ciljnem vzponu strl odpor vseh tekmecev za skupno zmago, kot zadnjega se je dobrih sto metrov pred koncem otresel Kolumbijca Daniela Felipeja Martineza (EF1), ki je zaostal za vsega sekundo, tretji je bil Italijan Diego Rosa (Ineos).

Nadarjeni 24-letni Bask je do prve zmage sezone prišel prav ob koncu leta in to na zadnji dirki v dresu belgijskega moštva. Z novim letom se Mas seli v domovino v Pamplono, kjer bo postal prvi adut Movistarja za skupno uvrstitev na tritedenskih dirkah.

Enak vrstni red kot v etapi je zdaj tudi v skupnem seštevku 38. preizkušnje svetovne serije. Skupno ima Mas 5 sekund prednosti pred Martinezom in 14 sekund pred Roso. Edini slovenski kolesar na dirki Simon Špilak (Katjuša) je bil v 4. etapi 72., skupno je na 85. mestu z zaostankom 10:50. 33-letni Prekmurec sicer jugu Kitajske vozi zadnjo profesionalno dirko kariere, saj je napovedal tekmovalno slovo.

Mollema po Lombardiji osvojil še japonski pokal

V Aziji se je v nedeljo odvila še ena pomembnejša kolesarska dirka - Pokal Japonske, ki sodi v ekstra kategorijo (HC), ki je tik pod svetovno serijo. Zmago na prestižnem spomeniku Po Lombardiji je nadgradil Nizozemec Bauke Mollema, ki je v zaključku ukanil Kanadčana Michaela Woodsa, s katerim sta se predtem otresla vseh tekmecev. Od štirih Slovencev je do cilja prišel kot 32. let Matic Grošelj (Ljubljana Gusto Santic), medtem ko je njegov moštveni tovariš Rok Korošec odstopil, kot sta storila tudi Domen Novak in Luka Pibernik (oba Bahrain Merida).