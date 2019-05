Danec Kasper Asgreen je v Kaliforniji dočakal prvo zmago na World Touru, potem ko je bil pred mesecem dni kar drugi na prestižnem "spomeniku" Dirki po Flandriji. Foto: EPA

Druga etapa je bila prva gorska preizkušnja na letošnjem krogu po Kaliforniji, ki sodi med 38 elitnih kolesarskih dirk svetovne serije UCI-ja. Dirka po Kaliforniji je glavni cilj sezone za mladeniča iz Komende, ki je že pri 20 letih prestopil med profesionalce World Toura, pri čemer mu je njegovo moštvo UAE Emirates tudi zaupalo vlogo kapetana na najmočnejši kolesarski dirki v ZDA.

"Počutim se dobro. Bil je težek dan, bilo je veliko vzpenjanja, ekipa EF Education First je v zaključku narekovala res močen ritem. Z moštvenim kolegom Cristianom Munozom sva se znašla spredaj na zadnjem manjšem vzponu, nato sem se uspel priključiti prvim. Munoz mi je pomagal pridobiti nekaj časa. Ekipa je opravila dobro delo. V zadnjem kilometru nisem mogel slediti napadu Van Garderena, skušal sem priti čim hitreje čez ciljno črto," je dan opisal Pogačar, ki je prevzel belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Victoire de la pépite de Deceuninck-Quick Step, Kasper Asgreen au terme d'une sacrée étape sur le Tour de Californie. Le 2e du Tour des Flandres se paie Tejay Van Garderen et Moscon. L'autre prodige, Pogacar termine juste après #placeauxjeunes #AmgenTOC pic.twitter.com/eviFSZMCMm — Bertrand Guyot (@bguyot1982) 14. maj 2019 Zaključek 2. etape, kjer je Pogačar končal tik za najboljšimi tremi.

Asgreenu etapa, van Garderenu skupno vodstvo

Na prvi gorski preizkušnji, na kateri so kolesarji premagali 4.500 višinskih metrov, prekolesarili prelaz Carson (2.627 m ‒ najvišja točka Toura), so zaradi zasneženega vrha dobili dodaten 20-km obvoz. Etapo je dobil napadalni Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick Step), ki mu je na koncu vzpona na jezero Tahoe uspelo ugnati tudi domačega matadorja Tejaya van Garderena (Education First).

24-letni Danec je slavil prvo zmago na najvišji kolesarski ravni, Američan pa je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. "Moja prva zmaga med profesionalci. Resnično sem vesel. Velika stvar zame, da mi je uspelo zmagati v takšnem slogu in to na res težki etapi," je bil presrečen Asgreen.

Pogačar prvi med mladimi

Za zmagovitim dvojcem je v cilj s 4 sekundami zaostanka prišel enfant terrible Gianni Moscon (Ineos), medtem ko je Pogačar kot prvi odpadel od vodilnega kvarteta in zaostal 10 sekund, potem ko ni zmogel slediti zaključnemu napadu Asgreena.

Munoz mi je pomagal pridobiti nekaj časa. Ekipa je opravila dobro delo. V zadnjem kilometru nisem mogel slediti napadu Van Garderena, skušal sem priti čim hitreje čez ciljno črto. Tadej Pogačar

Vseeno je Tadej Pogačar dokazal, da resno cilja na zmagoviti oder in je v skupnem seštevku enotedenske dirke napredoval na skupno 4. mesto, kjer ima 16 sekund zaostanka za van Garderenom. Na drugem mestu je Moscon, tretji pa Asgreen. Zato pa Pogačar vodi v posebnem seštevku za mlade kolesarje.

Špilak na skupno 18. mestu

Izkazal se je tudi drugi Slovenec v Kaliforniji Simon Špilak (Katjuša-Alpecin), saj je vpisal 21. mesto, za zmagovalcem pa zaostal 38 sekund. V skupnem seštevku je Špilak 18. z zaostankom 46 sekund, manj kot minuto zaostanka ima sicer kar 28 kolesarjev. Prvi kolesarski zvezdnik Peter Sagan (Bora Hansgrohe), zmagovalec prve etape, je bil med tistimi, ki so pristali v ozadju in je moral prepustiti rumeno majico vodilnega van Gardenerju, ki je bil na dirki Po Kaliforniji že najboljši leta 2013, lani pa je bil drugi za Eganom Bernalom (takrat Sky).

UCI WORLD TOUR

DIRKA PO KALIFORNIJI, 2. etapa

Rancho Cordova - Lake Tahoe, 214 km:

1. K. ASGREEN DAN 6:17:11 2. T. VAN GARDEREN ZDA isti čas 3. G. MOUSCON ITA +0:04 4. T. POGAČAR SLO 0:10 5. M. SCHACHMANN NEM 0:16 ... 21. S. ŠPILAK SLO 0:38

Skupni vrstni red (2/7):