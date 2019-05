Z buškami in praskami po obrazu, kri na krmilu kolesa, izposojenega od moštvenega kolega, a v cilju si je Roglič najprej vzel čas za navijače iz svojega Kisovca in Zasavja, nato pa tudi za novinarja Vala 202 Igorja Tominca. Foto: Reuters

Eerst de fans, dan de pers pic.twitter.com/ty8mT8xFPi — Daan Hakkenberg (@daanhakkenberg) 26. maj 2019 Najprej navijači, nato novinarji.

Po dramatičnem in skorajda črnem dnevu je bil najboljši slovenski kolesar presenetljivo miren v cilju. Kljub izgubi 40 sekund proti vodilnemu Richardu Carapazu in da se mu je Vincenzo Nibali približal točno na minuto, je bil Primož Roglič vesel, da je prišel v cilj z znosnim zaostankom in kolikor toliko nepoškodovan, s čimer je zadržal skupno 2. mesto. Na vrsti je prepotreben dan drugi dan premora na 102. Dirki po Italiji, ko bo Rogla z do zdaj neprepričljivim moštvom Jumbo-Visma skoval načrt, kako se lotiti štirih gorskih etap, preden pride njegov kronometer na zadnji, 21. etapi, v Veroni.

Na začetku ni bil pravi, nato je prišla okvara

V cilju si je po pozdravu s slovenskimi navijači Roglič vzel čas za Val 202 in povedal, kaj vse je šlo narobe na priredbi klasike Po Lombardiji, ki ni bila za srca slovenskih ljubiteljev kolesarstva.

"Res je bilo kar nekaj dogajanja danes. Nisem se najbolj gotovo počutil danes, zlasti na začetku, potem proti koncu je bilo bolje. Imel sem nekaj težav s kolesom, moral sem ga žal zamenjati in vse do konca voziti s kolesom sotekmovalca. Vse je le malce drugače. Na samem spustu žal trk, sem moral res iti do limita. Na koncu sem srečen, da se je vse tako razpletlo, kot se je. Dirka je še dolga," je 29-letni Kisovčan pojasnil zaplete in dramo zadnjih 20 kilometrov.

Ali so šli spremljevalci res na stranišče?

"Imel sem odlomljen sprednji menjalnik in sem se moral res povsem ustaviti. A ni bilo avtomobila, da bi zamenjali kolesa. Tako sem moral počakati skupino z Antwanom Tolhoekom, s katerim sem zamenjal kolo," je kapetan Jumbo-Visme potrdil, da v trenutku okvare kolesa v bližini ni bilo moštvenega spremljevalnega kolesa, ki bi moral skrbeti in paziti na favorita za končno zmago.

Po zapisu nizozemskega novinarja Daana Hakkenberga, ki za dnevni časopis AD spremlja Giro, je moralo spremljevalno osebje v avtomobilu Jumbo-Visme na malo potrebo, zaradi česar ga ni bilo v bližini za hitro menjavo, pri čemer je bilo do cilja vsega 20 km. Pomočnik Antwan Tolhoek je prevzel Rogličevo kolo in je v cilju potrdil polomljen menjalnik. Poznavalci so tudi opozorili, da ima mladi Nizozemec štire milimetre nižje nastavljen sedež, kot ga ima standardno Roglič.

Večji pritisk = slabši oprijem na spustu

Ali je menjava kolesa tudi kriva za poznejši padec? "Vse je malo drugače, glavna razlika je bila v pritisku gum, ker ga ima nekaj več, sam imam manj pritiska, da imam lahko več oprijema pri samih spustih. To je bila največja razlika. A kot sem rekel, se je kar srečno vse razpletlo," je Roglič potrdil, da je na spustu vajen večjega oprijema, ob lovljenju dvojca Carapaz-Nibali in vožnji na robu pa je bilo to skorajda usodno.

"Vidimo buško, modrico na obrazu," poroča iz Coma radijski novinar Igor Tominec. "Vsak ima po dveh tednih dirkanja bolečine. Ni nič hujšega, zagotovo je dirka še dolga," zagotavlja Roglič, da ni z njim nič hujšega in bo po dnevu premora normalno nadaljeval italijanski krog.

Prevelike hitrosti, da bi še enkrat menjali kolo

Za Val 202 je izjavo podal tudi Addy Engels, vodja ekipe Jumbo-Visma: "K sreči je skupinica s Tolhoekom prihajala h glavnini in je lahko zamenjal kolo z njim. Sta tudi enake višine, a seveda sta celoten zaplet in pritisk terjala svojo energijo. Pogovarjali smo se, če bi še enkrat zamenjal kolo, da bi vzel svojega rezervnega, a ker so šli spredaj s takšno hitrostjo, to tudi ni bilo mogoče. Sam je tudi rekel, da je bo tako v redu." Druge menjave kolesa ni bilo mogoče realno izpeljati brez dodatne izgube, a zdaj je glavna naloga Jumbo-Visme, da v peklenskem tretjem tednu nudi boljšo podporo kapetanu, če želijo resno nadaljevati boj za Maglio Roso.