Primož Roglič in Vincenzo Nibali sta prišla na cilj 13. etape skupaj. Italijan se zaveda, da se bo težko otresel Zasavca tudi na naslednjih etapah. Zanimivo bo videti, kdo bo v prihodnjih dneh sledil napadom tekmecev, ki so vse bližje. Foto: EPA

"Pustil je, da se Carapaz in Majka odpeljeta naprej, nato pa je želel, da ga povlečem do njiju. "Basta!" Rekel sem mu, da bo moral sam loviti tekmece, če želi zmagati na Giru. Roglič je najbolje uvrščeni med favoriti v skupnem seštevku. Če bo še naprej kolesaril v takem slogu, ne bo dobil Gira. Zavedam se, da ga tudi jaz ne bom," je bil na cilju 13. etape Dirke po Italiji jezen Nibali.

Rogliču bo pokazal zbirko lovorik

"Tudi drugi imajo nekaj odgovornosti za razplet dirke. Poslušaj, Roglič: 'Če bi rad naredil fotografijo pri meni doma, ti bom pokazal svojo zbirko lovorik, lahko prideš kadar koli.' Ničesar mi ni treba dokazovati. Ugotovil je, da ne bom naredil nič, malce sem naveličan njegovega pristopa. Če hoče zmagati na Giru, ni to način, kako mora kolesariti," je dodal 34-letni "morski pes" iz Messine.

"Dobro nam je šlo, z ekipo smo opravili dobro delo, Pozzovivo je bil res odličen. Danes ni bil lahek dan, tudi zato, ker smo se povzpeli prek 2000 metrov, čutijo se težke noge. Vrstni red se je nekoliko spremenil, toda tisti, ki so bili spredaj, so porabili veliko moči, saj je bilo zelo naporno vse od štarta. Miren sem, saj sem lahko držal ritem. Ko je Roglič potegnil, sem bil zraven. Enako obratno. Jutri je nov težek dan," je še dodal zmagovalec v letih 2013 in 2016.

Engels: Smo v zelo dobrem položaju

Odzval se je tudi športni direktor ekipe Jumbo Visma Addy Engels: "Nadzorovali smo etapo skupaj z ekipo UAE Emirates vse do drugega vzpona. Primož je bil na zadnjem vzponu zelo dober. Morda se je zdelo, da nadzoruje le Nibalija, a pred njima so bili zelo nevarni kolesarji, nekateri pa so tudi zaostali. Zelo pametno je porabil energijo. Jasno je bilo, da bodo kolesarji, ki imajo višji zaostanek, napadli že pred zadnjim vzponom. Mislim, da se je Primož odzval pravilno. To je bila še ena uspešna etapa za nas. Ko pogledam skupni seštevek, ugotavljam, da smo v zelo dobrem položaju."

Mikel Landa se je prebil že na sedmo mesto v skupnem seštevku. Za Rogličem zaostaja še dve minuti in tri sekunde. Nibali je le še 19 sekund pred Špancem. Foto: EPA

Landa napovedal nove napade

Izmed favoritov za zmagovalni oder v Veroni je na uvodnih dveh gorskih etapah največ pokazal Mikel Landa. Španec je v četrtek skupaj s Kolumbijcem Miguelom Angelom Lopezom pridobil 28 sekund, danes pa je proti Rogliču in Nibaliju pridobil še minuto in 37 sekund.

"V zadnjih dveh dneh sem pridobil dve minuti. Moram biti zadovoljen, saj sem videl, da so se nekateri tekmeci znašli v težavah. Zdaj imam še večji zagon za naslednje poskuse napadov. Nadaljeval bom napade, vse dokler me bodo nesle noge. Vsak dan je posebna zgodba, imam še dovolj energije. Zavedam se, da je lahko en dan odločilen na tritedenskih dirkah. V soboto je nova lepa priložnost, saj so vzponi zahtevni," je poudaril kapetan ekipe Movistar.

V soboto zahteven vzpon na San Carlo

V soboto je na sporedu nova gorska etapa. Pet vzponov čaka karavano pred ciljem v Coumayeurju. Vzpon na Vergone je dolg 13,8 km in ima 7,1-odstoten naklon. Sledi klanec do Truc d'Arbeja (8,2 km s sedemodstotnim naklonom), najtežji bo vzpon na prelaz San Carlo (1591 m), ki se vleče 10,5 km in ima kar 9,8-odstoten naklon. Do cilja je nato le še 25,8 km.