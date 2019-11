Za Rogličem je sanjska sezona, ki jo je končal na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Kolesar iz Strahovelj pri Kisovcu je med drugim zmagal na Dirki po Španiji in bil tretji na Dirki po Italiji. Leto 2019 je zaključil s skupno 13 poklicnimi zmagami.

Primož Roglič je na novinarski konferenci v Ljubljani podoživel vrhunsko leto 2019 in se ozrl proti 2020. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Zasavec je imel pred slovesnim dogodkom (18.30) na Ljubljanskem gradu še novinarsko konferenco, na kateri je strnil vtise po pravkar končani sezoni in se ozrl proti novi. Nazadnje je dirkal na Japonskem, kamor je šel predvsem, da si je ogledal olimpijsko progo v Tokiu.

Na OI bosta večji problem visoki temperatura in vlaga kot pa težka proga

"Želel sem občutiti, kaj pomeni potovanje za moje telo. Se mi zdi, da je bila pozitivna izkušnja, tudi z vidika občinstva. Super občutki so bili prisotni, vesel sem, da sem to opravil to pot. Terensko gledano je olimpijska proga težka, a se mi zdi, da bosta večji problem visoka temperatura, bilo naj bi okrog 37 stopinj Celzija, in okoli 90-odstotna vlaga. To bo povsem drugače, kot je bilo zdaj, 15 stopinj Celzija in brez vlage" je dejal Roglič o japonski izkušnji.

Rumena majica ali zlata olimpijska medalja? Obe bi vzel. Sladke skrbi so to.

30-letni Kisovčan še nima sestavljenega programa za naslednje leto. Tega bo skupaj s šefi pri Jumbo Vismi sestavil na prvem trening kampu pred novo sezono, ki bo med 11. in 20. decembrom v Gironi blizu Barcelone. Roglič ne skriva, da bo skušal na obeh vrhuncih sezone, to je na Dirki po Franciji in na olimpijskih igrah v Tokiu napasti najvišja mesta? "Tour se konča šest dni pred cestno dirko v Tokiu (19. in 25. julij, op. a.). Res bo naporno, a če ti uspe zmagati Tour, ti ni težko iti še v Tokio in dirkati olimpijsko dirko. Vsekakor so to sladke skrbi. Če bi se moral odločiti, je bolje zmagati Tour, a jaz bi vzel tako rumeno majico kot tudi zlato olimpijsko medaljo," je povedal Roglič.

Roglič je poudaril, da je bilo kljub vsem športnim uspehom zanj največji dogodek minulega leta rojstvo sina Leva. "Zdaj po koncu sezone je bilo tudi nekaj časa, da smo kot družina vsi skupaj preživeli eden ob drugemu."

V ženski konkurenci je za najprestižnejšo nagrado več vprašanj. V zadnjih treh letih jo je dobila gorska kolesarka Monika Hrastnik, ki je v sezoni 2019 imela precej težav s poškodbami in ni dirkal na ravni iz preteklih let.

Od leta 2004, ko KZS podeljuje nagrado kolesarka leta, so vselej slavile gorske kolesarke, poleg Hrastnikove še Blaža Pintarič in Tanja Žakelj, obe po šestkrat.