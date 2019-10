Primož Roglič je v torek, 29. oktobra, praznoval 30. rojstni dan. Vodilni kolesar na UCI-lestvici po dolgi sezoni odhaja na dopust z družino, nato pa ga v Španiji čaka pripravljanli tabor, kjer bo padla odločitev o pristopu in ciljih Jumbo Visme v letu 2020. Foto: EPA

"Tour je Tour. Všeč mi je veliko kolesarskih dirk, a treba je priznati, da ni nobena takšna, kot je francoska pentlja. Kot sem povedal po zmagi na La Vuelti, moj cilj je, da se osredotočim na Dirko po Franciji," je Primož Roglič v intervjuju za španski športni dnevnik Marca nedvomno podčrtal, kaj je njegov veliki športni cilj. Ne nazadnje je cilj v skladu z večletnim načrtom ekipe Jumbo Visme, kjer so mu namenili vlogo kapetana na Tour de France 2020, najbrž pa si jo bo moral deliti s preostalima nizozemskima adutoma za skupno zmago.

A predstavljeni trasi za francosko pentljo in italijanski krog z vsemi razlikami in različnim pristopom zdaj mučita tako šefe Jumbo Visme, Ineosa kot drugih ekip, ki si želijo zmag in vidnega nastopa na tritedenskih dirkah. Hkrati so tu še osebne želje najboljših kolesarjev po nastopu na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer se pod goro Fudži in na njej ponuja idealen profil za slavje kolesarjev, ki so sicer najmočnejši ravno na etapnih dirkah.

Želel bi si, da bi bilo veliko več kilometrov v kronometru. A tukaj je 20. etapa z gorskim kronometrom na Le Planche des Belles Filles, kjer lahko naredim veliko razliko. Etapa, ki mi je najbolj všeč in kjer bi rad oblekel rumeno majico ter jo nato ponesel v Pariz. Primož Roglič

Odločitev na pripravljalnem taboru v Španiji

V sproščenem ozračju kriterija v Saitami na Japonskem se je Roglič razgovoril za Nacha Labarga in povedal, kakšno je izhodišče z njegovega zornega kota glede dileme Giro ali Tour 2020? "Ne vem še. Moramo še dobro preštudirati na treningih, ki jih bomo imeli z moštvom v Gironi ali Alicanteju. Giro in Tour sta se predstavila, a sam še nisem podrobno pregledal zastavljenih dirk. Všeč sta mi obe trasi, a mislim, da grem v v Francijo," Roglič ne skriva, da želi nazaj na največji kolesarsko dirko na svetu.

TJV: "Giro najbolj logičen za Groenewegna" Po predstavitvi tras prvih dveh Grand Tourov so se pojavili številni zapisi, da je italijanski krog z več kronometri in dolgimi vzponi bolj vabljiv za prav vse tri adute ekipe Jumbo Visme (TJV) kot francoska pentlja, ki je hočeš-nočeš skrojena za domače adute (Pinot, Alaphilippe, mogoče celo Bardet).



Športni direktor Merijn Zeeman je pokomentiral za De Telegraaf: "Če gremo po kronometrih, to je Giro za Toma Dumoulina in Primoža Rogliča. Če gremo po višini prelazov in gora, to zelo ustreza Stevenu Kruijswijku. Sočasno je tudi kar nekaj dni, ko lahko zasije šprinter Dylan Groenewegen. Imamo pet tednov, da razrešimo sestavljanko."



Za De Volksrant je Zeeman še bolj pojasnil kriterije za odločitev velike dileme: kdo in koliko kapetanov bodo imeli Nizozemci na Giru in Touru ter posledično na Vuelti. "H kolesarstvu pristopamo racionalno in znanstveno, a smo hkrati tudi čustveno moštvo. Vabljivo je, da bi z Dumoullinom in Rogličem odločali kronometri, a na koncu se lahko odločiš tudi za ne najbolj optimalno traso."



Če želi nizozemska ekipa izzvati prevlado Ineosa v Franciji, morajo vse podrediti samo enemu cilju, četudi bi šli v boj s kar tremi sokapetani. Ravno različni trasi sta očitno pomagali razrešiti vsaj prvo dilemo - kam s šprinterskskim zvezdnikom. "Dylan Groenewegen je zelo jasen. V prihodnjih letih želi zmagati čim več dirk na Grand Tourih, kolikor je le možno. Trasa Gira se tako zdi najbolj logična zanj," je Zeeman pritrdil mnenju, da je bolje za Groenewegna loviti več zmag v Italiji kot Franciji, kar omogoča najboljšo možno podporno zasedbo v boju za skupno zmago.

Tudi dejstvo, da bodo na 103. Dirki po Italiji znova trije kronometri v skupni dolžini 58,8 km, medtem ko bo na 107. Dirki po Franciji en sam boj z uro in še to netipičen gorski v dolžini vsega 36 km, zasavskega orla ne moti.

Že označen 18. julij

"Želel bi si, da bi bilo veliko več kilometrov v kronometru. A tukaj je 20. etapa z gorskim kronometrom na Le Planche des Belles Filles, kjer lahko naredim veliko razliko. Etapa, ki mi je najbolj všeč in kjer bi rad oblekel rumeno majico ter jo nato ponesel v Pariz," je Roglič priznal, da že ima v glavi tudi potencialni zmagoviti scenarij. V soboto, 18. julija, se bo v Luru (290 m) začel edini kronometer Tour 2020, ki se bo zaključil s 5,9-kilometrskim zahtevnim vzponom na smučišče s povprečnim naklonim 8,5 odstotka. Klančina tik pred ciljem na La Planche des Belles Filles (1.035 m) doseže tudi 20 odstotkov, zaradi česar bo menjava kronometrskega kolesa za običajnega nujna.

Peklenski zadnji teden v Italiji

Nenazadnje je na Giru 2019, ki ga je v intervjuju opisal za največje razočaranje sezone, že prvi dan po zmagi na uvodnem kronometru v Bologni oblekel rožnato majico in bil nenehno pod pritiskom prvega favorita. Tudi prihajajoča izvedba Gira se bo začela s prologom v kronometru in vzponom na grad v Budimpešti.

V Franciji zdaj prijemi iz Španije

Sočasno ima prihodnji Giro serijo maratonskih etap prek 200 km in kopico dolgih vzponov nad 2.000 m nadmorske višine, pri čemer se bo osvajalo legendarne prelaze (Stelvio 2.757 m, Colle dell’Agnello 2.744 m, Izoard 2.360 m), a brez klancev z ekstremnimi nakloni kot sta Zoncolan in Mortirolo. Če je med osvajanjem Vuelte, Roglič dokazal, da ga neenakomerne klančine z nakloni prek 20-odstotkov ob polnem zdravju ne iztirijo, pa ostaja pri Zasavčevih podvigih na Grand Tourih še vprašanje, če je lahko med najboljšimi na dveh zaporednih etapah, ko se gre prek 2.000 m. Slednjega pa na naslednjem Touru začuda ni, medtem ko so se pojavile klančine z ekstremnimi odstotki. Ker si francoski in španski krog lasti isto podjejte ASO, selitev idej ne preseneča.

Giro d'Italia 2020 - Tour de France 2020 GLAVNE RAZLIKE



Čas: od 9. do 31. maja - od 27. junija do 19. julija

Skupni kilometri v 21 etapah: 3.579 - 3.470

Cilji na vzponih: 6 - 5

Kilometri v kronometru: 58,8 (3x) - 36 (1x)

Etape prek 200 km: 10 - 1

Vzponi prek 2.000 m: 4 - 2



Najnapornejši dnevi:

Giro: 16., 18. in 20. etapa, vse z več kot 5.000 višinskih metrov kolesarjenja.

Tour: 13. etapa prinaša največ vzpenjanja - 4.400 m s ciljem na Puy Mary.

Profil za 17. etapo s tradicionalnim vzponom Madelaine (2.000 m) in najdaljšim vzponom na Col de la Loze (2.304 m) še ni razkrit.



Predstavitev 75. Dirke po Španiji (14. avgust štart v Utrechtu, cilj 6. septembra v Madridu) bo 18. decembra.

Ekipa UAE Emirates je nadaljevanje Lampreja (1999 - 2016), zaradi česar je naklonjenost do italijanskega kroga razumljiva, hkrati pa se vodstvo zaveda, da še nimajo tako močne podporne zasedbe za Tadeja Pogačarja, da bi izzvali Ineos in Sky. Foto: EPA

Dež in dolgi klanci po okusu volka s Klanca

Ob Rogličevi osvojitvi Španije je znotraj kolesarskih voda še več pozornosti pritegnil drugi Slovenec - Tadej Pogačar. Zdaj 21-letnik iz Klanca pri Komendi prehiteva vse napovedi in pričakovanja ter sili ekipo UAE Emirates k hitrejšemu napredku. V Pogačarjevem taboru že ob osvajanju bele majice in skupno 3. mestu niso skrivali želje, da se v letu 2020 gorenjski volk preizkusi na Dirki po Italiji, kjer bi lahko izkoristil hladne in deževne dni v visokogorju, v katerih je tako blestel že v sicer pregovorno vroči Španiji.

Na predstavitvi v Milanu je oče moštva iz Emiratov Guiseppe Saronni za Gazzetto Dello Sport podal mnenje: "Gre za lep in zanimiv krog, s številnimi dolgimi vzponi, ki so lahko Tadejevi. Zagotovo mislim, da lahko gremo na Giro s Tadejem Pogačarjem kot vodjo." Dvakratni zmagovalec Gira je bil do lani generalni menedžer UAE-ja, nato pa je predal vsakodnevno vodenje ekipe, a je ostal svetovalec z vplivnim glasom. "Rad bi videl Pogačarja na Giru, a to ni odvisno samo od mene."

Četrta ekipa World Toura po zaslugi Pogačarja

Emirati so se minule dni družili v Abu Dhabiju, kjer premlevajo, kako v naslednjo sezono. "V nekaterih pogledih smo prehitevamo urnik. Če gledamo na lestvico, smo že četrta najboljša ekipa na svetu. Če pogledamo na predstave posameznikov, smo več pričakovali od Fabia Aruja in Fernanda Gavirie. A medtem je eksplodiral talent Tadeja Pogačarja prej, kot smo pričakovali," je za Gazetto dello Sport minulo sezono opisal menedžer ekipe Mauro Gianetti in potrdil, da je že zdaj Tadej Pogačar prvo ime UAE Emirates, ki si je z zajetnim proračunom dodatno okrepilo.

Tekmeca v svetovni seriji,a partnerja na olimpijskih igrah. Naveza Roglič - Pogačar bo vodila Slovenijo na cestni dirki v Tokiu.V Abu Dabiju je "Tamau Pogi" spoštljivo govoril o rojaku: "Neizmerno ga spoštujem. Upam, da bom lahko postal tako močan kot on. Seveda pa mi ne bo neprijetno, če ga bom kdaj premagal." Foto: EPA

Pogi cilja tudi na Tokio

"Naslednjo sezono bo obremenjen urnik zaradi olimpijskih iger, evropskih iger in svetovnega prvenstva. Profili vseh treh dirk mi ustrezajo, zato se bom moral odločiti, kje bi nastopil," je med druženjem v Emiratih za The National Tadej Pogačar izpostavil še en pomemben cilj prihodnje sezone.

Olimpijske igre in zahtevna proga v Tokiu namreč delujeta izjemno vabljivo za številne klančarje, od veteranov do mladcev. Cestna dirka bo v soboto, 25. julija 2020, na 234 km dolgi preizkušnji kolesarje čaka 4.865 višinskih metrov s petimi vzponi, cilj pa bo na dirkališču Fudži.

Šampioni na olimpijski izvidnici

Italijanski šampion Vincenzo Nibali je že odkrito napovedal, da gre na Giro in v Tokio, pri čemer Tour odpade, ker je med zaključkom na Elizejskih poljanah in cestno dirko pod Fudžijem vsega 6 dni razlike, vmes pa še dolgo potovanje in kar 8 ur časovne razlike. Italijanski selektor Davide Cassani je olimpijskim kandidatom jasno povedal, da se Dirke po Franciji in olimpijskih iger ne bo dalo združiti. Podobno naj bi razmišljala tudi Kruijswijk in zmagovalec Francije 2018 Geriant Thomas, tretji kapetan Ineosa.

Na stavnicah za Tour de France 2020 vodi branilec naslova Egan Bernal (kvota 2,9), sledi mu štirikratni prvak Chris Froome (4). Ineosovemu dvojcu sledi par iz Jumba: Primož Roglič in Tom Dumoulin s kvoto 7. Foto: EPA

Še ne dokončno pozdravljeni Chris Froome (čaka ga še operacija za odstranitev vijakov iz medenice in komolca) je tako skupaj z mladim osvajalcem Francije Eganom Bernalom pred kriterijem v Saitami šel v družbi Thomasa Bardeta in Jakoba Fuglsanga na ogled olimpijske proge. Četverico pretedentov in predvidenih kapetanov svojih držav je temeljito opral japonski dež. V ponedeljek je šel na vožnjo in izvidnico po olimpijski trasi tudi Primož Roglič, ki je pri tem užival v soncu.

Roglič: Ineosa ne grabi panika

Po napeti bitki je Slovenija v letu 2019 zasedla 7. mesto na UCI-lestvici, s čimer si je prislužila nastop s 4 kolesarji na cestni dirki. Trud Alejandra Valverdeja je Španiji prinesel 6. mesto in petega kolesarja v Tokiu. "Borili smo se do konca, a Španija ima kopico kolesarjev, ki osvajajo točke skozi vso sezono," je za Marco pokomentiral Roglič, ki je potrdil, da so olimpijske igre prav tako med cilji za 2020.

Najboljši kolesar leta se je ozrl tudi na težko pričakovani veliki dvoboj Ineos - Jumbo Visma, ki naj bi zaznamoval prav vse tri tritedenske dirke. "Tukaj sta Bernal in Froome, ki imata ekipo, ki vlada Touru že vrsto let. Mi smo se okrepili, a Ineos ne grabi panika, kar jim je treba priznati. Mislim, da se lahko borimo za zmago na veliki trojici z našim triom Dumoulin, Kruijswijk in jaz. A vedno je potrebno spoštovati tekmece: Lopez, Nibali, Valverde, Quintana ... veliko jih je in vse mlajši so, kot je moj rojak Pogačar."