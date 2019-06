Primož Roglič, tretji na Giru 2019 Foto: EPA

Za Južnoameričane je bil na letošnjem Giru ta glavni junak Ekvadorec Richard Carapaz, za domače ljubitelje kolesarstva sicilijanski stari maček Vincenzo Nibali, za slovenske športne navdušence Primož Roglič.



Trije kolesarski tedni so dolga doba, komaj se še spomnimo, kaj se je dogajalo v obdobju pred začetkom dirke in v prvem tednu, ko je Zasavec nosil rožnato majico. V prvem tednu se v svojem epskem boju ni spopadal z enookimi Kiklopi, pač pa z neverjetnim porastom zanimanja, niti približno si ni predstavljal, kakšen naval bo s strani sedme sile in navijačev.



V drugem tednu ni potoval po podzemlju Hada, pač pa doživljal psihične pritiske in besedne vojne Vincenza Nibalija. V tretjem tednu se ni znašel med Scilo in Karibdo, pač pa na spustu v Como, na prelazu Mortirolo in na klancih proti Monte Aveni. Primož Roglič je na koncu varno priplul na končni cilj v Verono, vendar ne brez prask in posledic.



Izjemna forma z začetka Gira se je vmes raztopila, na cilju sta bila dva, Ekvadorec Richard Carapaz in domačin Vincenzo Nibali hitrejša, uvrstitev na tretje mesto pa je vseeno največji uspeh slovenskega kolesarstva na tritedenskih dirkah.



Ogromno znanja in izkušenj si je pridobil Roglič na tej dirki, ki je bila vendarle bistveno težja preizkušnja kot dosedanje dirke. Prvič je namreč nastopal v vlogi glavnega favorita, kar deluje kot nekajkilogramska utež na vsaki etapi. To utež je bilo težko pripeljati do cilja, v Veroni je bil slovenski kolesarski as povsem izžet, vendar bogatejši za neprecenljive izkušnje, ko se bo naslednjič lotil takšnega projekta.



Koliko kilometrov je prevozila karavana in koliko zgodb se je nabralo v treh tednih. Koliko novih spremenljivk je prišlo v igro, med drugim tudi ta, da Roglič zadnji teden ni imel nobenega apetita in da se je moral prisiliti, da je lahko dokončal dirko. Nič presenetljivega ni, da obstaja kopica kolesarjev, ki se izogibajo tritedenskim dirkam, ker so trčenje ob ta zid zadnjega tedna že doživeli.



Kakorkoli že, pomemben mejnik je s tem zmagovalnim odrom za Primožem Rogličem in slovenskim kolesarstvom, sledi pa še življenjski mejnik, saj se bo v naslednjih dneh ali tednih njegova družina povečala, tako da bo tudi v prihodnje komaj sledil dogodkom.