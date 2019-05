Primož Roglič za zdaj v popolnosti uresničuje svoj cilj, res pa je, da se je dirka šele dobro začela. Najboljši bo moral biti zadnji teden dirkanja. Foto: EPA

Zaostanki kapetanov za Rogličem 36:10:22 Roglič (2.)

+1:44 Nibali (11.)

+1:55 Mollema (12.)

+2:18 Jungels (14.)

+2:53 Majka (18.)

+3:16 Carapaz (20.)

+3:32 Zakarin (22.)

+3:46 Yates (24.)

+4:29 MA Lopez (27.)

+4:52 Landa (30.)

Po včerajšnjem prostem dnevu se 102. Dirka po Italiji danes nadaljuje z ravninsko etapo, na kateri bodo na svoj račun prišli šprinterji, v skupnem seštevku pa ni pričakovati spremembe. Poklicali smo pomočnika športnega direktorja pri ekipi UAE Emirates Andreja Hauptmana in športnega direktorja pri Bahrain Meridi Gorazda Štanglja.

Če bo vse normalno, bi bil (Jan Polanc) lahko na koncu okrog 10. mesta, odvisno pa, kako se bo dirka odvijala in koliko energije bo porabil za branjenje rožnate majice. Andrej Hauptman

Vsak dan rožnate majice je praznik

Hauptman, ki je na Giru predvsem leta 2001 dosegal vrhunske etapne uvrstitve, je s prvim tednom dirkanja zelo zadovoljen, saj ima ekipa UAE Emirates od četrtka vodilnega Valeria Contija, ki bo tudi danes skoraj gotovo zadržal rožnato majico. "Na Giro smo prišli bolj po etapne rezultate kot pa na skupno uvrstitev. Eno etapno zmago smo dosegli, ne da bi dvignili roke v zrak (Gaviria), rožnata majica, ki jo imamo od četrtka, pa je tudi vsak dan kot nekakšna zmaga. Valerio Conti in Jan Polanc sicer dirkata na skupno uvrstitev. Jana sem v avtomobilu spremljal v nedeljo na kronometru, zelo dobro ga je odpeljal. Če bo vse normalno, bi bil lahko na koncu okrog 10. mesta, odvisno pa, kako se bo dirka odvijala in koliko energije bo porabil za branjenje rožnate majice."

Jan Polanc ima na Dirki po Italiji dve etapni zmagi (2015, 2017), seveda želi tudi letos dobiti kakšno etapo. V prvem tednu dirkanja je dokazal, da je v odlični formi. Foto: Reuters

Ko bo šlo zares, bo Conti odpadel

Conti realnih možnosti, da bi rožnato majico pripeljal v cilj v Veroni, nima. "Majica vodilnega ti sicer vlije dodatno energijo, poleg tega je Conti kolesar, ki se kar dobro pelje v klanec, ampak ko bo šlo zares, bo precej zaostal." Hauptman obžaluje, da v karavani ni več Fernanda Gavirie, ki je dobil tretjo etapo, potem ko so sodniki zmago vzeli Elii Vivianiju. "Gaviria se ni veselil tega, saj je šampion, ki hoče zmagati tako, da prvi prepelje ciljno črto. Žal je moral zaradi poškodbe končati dirko. Koleno ga je zelo bolelo, vse je bilo vneto, morda tudi zaradi mraza. Škoda, v torek in sredo sledita dve ravninski etapi in bi bili z Gavirio v igri za etapno zmago. Potem ko se bo zdravljenje poškodbe končalo, bo začel priprave na Tour de France."

Kolesarji Jumba Visme v Sierri Nevadi zgradili pravega ekipnega duha

15. mesto v skupni razvrstitvi ne pomeni nič

Hauptman pravi, da imata tako Jan Polanc kot Valerio Conti načeloma proste roke, se bo pa moral Polanc podrediti Contiju, dokler bo Conti nosil rožnato majico. Ali bo na vsak način poskušal dobiti kakšno etapo ali pa bo njegov cilj skupna razvrstitev, je težko reči. Hauptman meni, da je etapna zmaga vredna več kot končna deseterica. "V ekipi smo osredotočeni na etapne zmage, to je bil naš prvi cilj, ne pa generalna razvrstitev okrog 15. mesta." V nadaljevanju dirke bo pomembno vlogo igralo tudi vreme. "Veliko kolesarjev je v tem vremenu na meji, da zboli. Kolesarje spremljamo z dvema avtomobiloma. Ob dežju je kar kaotično, saj bi moštveni avtomobili rad čim prej prišli h kolesarjem, da se toplo oblečejo."

Vincenzo Nibali je prekaljen mojster tritedenskih dirk, ki ima zmage z vseh Grand Tourov, dvakrat je dobil tudi Giro. Na stavnicah je s kvoto 4,50 (Roglič: 1,55) drugi favorit za končno zmago v Veroni. Foto: EPA

Drugi teden Gira 2019 Ponedeljek:

prost dan

Torek:

Ravenna-Modena, 145 km

Sreda:

Carpi-Novi Ligure, 221 km

Četrtek:

Cuneo-Pinerolo, 158 km

Petek:

Pinerolo-Ceresole Reale, 196 km

Sobota:

St. Vincent-Courmayeur, 131 km

Nedelja:

Ivrea-Como, 232 km

Vse tri tedne v rožnatem, to je utopija

O Primožu Rogliču Hauptman pravi, da za zdaj dirka točno tako, kot so si zamislili pri ekipi Jumbo Visma. "Odločili so se, da prepustijo rožnato majico. Nositi majico vodilnega na tritedenski dirki od štarta do cilja je v modernem kolesarstvu utopija. Kot vidim, so se lova na končno zmago lotili sistematično, je pa tako, da bo tretji teden odločilen. Na velikih dirkah se lahko hitro vse postavi na glavo, a za zdaj nič ne kaže na to." Kdo so poleg Nibalija kolesarji, ki so najbolj nevarni Rogliču? "Yates, Lopez, tudi Mollema je na kronometru pokazal, da je v odlični formi." Bi se lahko združili v boju proti Rogliču? "Ne, ko gre zares, vsaka ekipa gleda sebe in svoje interese."

V nedolžni etapi se lahko zgodi največ

Tudi Gorazd Štangelj pravi, da ne bomo videli kakšne koalicije proti Rogliču. "Takšne prakse, da bi se kar zmenili, ni. Kajti danes se zmeniš, jutri ti lahko obrnejo hrbet. Zaupati moraš le svoji ekipi." Štangljev varovanec Vincenzo Nibali letos na Giru kaže odlično formo. "Dejstvo je, da v kronometru še ni bil tako močan. Veliko je pridobil samozavest, opremo ima vrhunsko, tudi zato je tako odlično odpeljal oba kronometra." Kdaj bi Nibali lahko izpeljal odločilni napad? Štangelj: "Gremo iz dneva v dan. V najbolj nedolžni etapi se lahko zgodi največ. Giro se sicer vedno odloča v zadnjih dneh. Ne odpišimo tudi Yatesa in Lopeza. Ne bosta mogla čakati kar do zadnjih dni, zadnji dan dirke je namreč spet kronometer v Veroni, ki je Rogliču pisan na kožo."

Vsi računajo, da bo imel Roglič krizo v zadnjem tednu, ker je predolgo v formi, jaz pa pravim, naj ne računajo na to. Je pa res, da je bil zelo dober že februarja in marca. Ampak, morda je sposoben večkrat dvigniti formo. Če bo ostal tako dober, bo vsekakor nepremagljiv. Gorazd Štangelj

Nibaliju ustreza redek zrak

Kako pa Štangelj gleda na Rogličevo ekipo, ki je šibkejša od Nibalijeve? "Roglič nima slabe ekipe, so kar suvereni, je pa dejstvo, da je trenutno prvi favorit in vsi preostali dirkajo proti njemu. Če bo v težavah, bodo to takoj izkoristili in napadli na polno. Vsi računajo, da bo imel Roglič krizo v zadnjem tednu, ker je predolgo v formi, jaz pa pravim, naj ne računajo na to. Je pa res, da je bil zelo dober že februarja in marca. Ampak, morda je sposoben večkrat dvigniti formo. Če bo ostal tako dober, bo vsekakor nepremagljiv." Tudi nad 2000 metri, kjer bi znal blesteti Nibali? "Drži, Nibali je bil veliko na višinskih pripravah, znajde se nad 2000 metri, dober je v mrazu in v slabem vremenu. Drugi so v takšnih razmerah bolj ranljivi, ampak dvomim, da tudi Roglič. Mislim, da ga niti to ne bo strlo."