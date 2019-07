Odvzem zmage Cobu je v zraku visel že več let, zdaj pa je UCI še dodatno začinil veliki spor Wiggins ‒ Froome. Zdaj je "Froomey" namreč uradno postal prvi britanski kolesar z zmago na veliki večetapni dirki, saj je prehitel "Sira Wigga", ki je osvojil Tour 2012. Foto: AP

Pred osmimi leti je Španec Juan Jose Cobo kot član ekipe Geox zmagal pred Froomom za 13 sekund. Razplet Vuelte 2011 je bil presenetljiv, saj sta bili čisto na vrhu dve do takrat skorajda neznani imeni. Cobo je s pomočjo bonifikacijskih sekund ugnal Frooma, ki so mu pred španskim krogom sporočili, da pri Skyu naslednje leto nanj ne računajo več.

Zdaj uči surfati in pobira mleko

Že junija 2013 je sicer UCI sporočil, da je pri Cobu odkril dopinške kršitve. Španski kolesar je padel na testih zaradi uporabe prepovedanih sredstev in neobičajnega odstopanja vrednosti v biološkem potnem listu. Odločitev o odvzemu zmage na Vuelti 2011 je bila sprejeta že pred mesecem dni, a je imel Cobo formalno še mesec časa za pritožbo, kar pa je sam za španske medije takrat hitro zavrnil. Ker se Cobo, ki se zdaj preživlja kot inštruktor deskanja in šofer mlekarskega tovornjaka, v določenem enomesečnem roku ni pritožil, je zmaga zdaj pripadla Froomu.

V Keniji rojeni in v Južni Afriki vzgojeni Britanec je šel k Skyu kot pomočnik kapetanu Bradleyju Wigginsu, a ker ni imel pogodbe za prihodnjo sezono, je raje dirkal kar sam zase. Končalo se je z zmagovitimi stopničkami, osem let pozneje pa celo z zmago.

Vuelta 2011 je prinesla vrnitev v Baskijo po 33 letih in popolnoma nepričakovan razplet na vrhu, saj sta slavila pomočnika. Cobo bi moral pomagati Denisu Menčovu, Froome pa Wigginsu. Foto: AP

Wiggins zdaj drugi, Mollema na stopničkah

UCI je na spletni strani že označil Frooma za zmagovalca Vuelte 2011, Cobo pa je dobil oznako diskvalificiranega tekmovalca. Po novem bo skupno drugo mesto na tej dirki dobil Froomov rojak in tedanji sotekmovalec v ekipi Sky Bradley Wiggins, na tretje mesto pa je napredoval Nizozemec Bauke Mollema.

Prelomna dirka za razcvet Frooma

Team Sky je nato zadržal Frooma in naslednje poletje je kot glavni oproda opravil levji delež pri zmagoslavju Wigginsa na Touru 2012. Pri tem je prišlo znotraj moštva in med obema Britancema do ostrega spora (glej Citat za prebrat), saj je bilo očitno, da je Froome v gorah močnejši od Wigginsa.

Sedmi, a hkrati prvi Grand Tour

Froome je v naslednjih letih postal glavni kolesarski zvezdnik in zmagovalec prav vseh treh velikih tritedenskih dirk. Po štirih zmagoslavjih na Dirki po Španiji je Froome na cesti Vuelto a Espana osvojil leta 2017, Giro d'Italia pa leta 2018. Zdajšnji Tour 2019 je moral 34-letnik izpustiti zaradi hudega padca na ogledu kronometra Po Dauphine. Povsem polomljen Froome je po zahtevni operaciji zdaj v svojem francoskem domovanju, kjer je še na vozičku, prosto se lahko giblje le v bazenu. A tudi tako polomljeni Froome zmaguje ‒ zaradi dopinškega prestopka mu je UCI dodelil že sedmo zmago na Grand Tourih.