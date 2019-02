"Zelena krogla" Valverde je bil kljub 38 letom premočan v šprintu po koncu 10-km vzpona za v rdeče oblečenega Primoža Rogliča. Foto: Twitter

Zvezdnik ekipe Movistar Alejandro Valverde je bil v sprintu četverice močnejši od Rogliča in Francoza Davida Gauduja, četrti Nemec Emanuel Buchmann je pred ciljno črto popustil in na koncu zaostal štiri sekunde.

Po treh etapah ima Roglič 14 sekund prednosti pred Valverdejem in 31 pred Gaudujem.

"Res sem si želel etapne zmage in ob tem ubraniti majico vodilnega. Na tem vzponu sem bil prvič, nisem poznal cilja, toda najbolj pomembno je, da smo z ekipo pokazali, kako močni smo," je na cilju dejal v rdeče odeti Roglič.

10-km vzpon na Džebel Hafit je dal prvi odgovor, kateri kolesarji se bodo borili za končno zmago na tretji dirki v sklopu UCI-jeve svetovne serije. Rogličev moštveni kolega Laurens De Plus je v prvi polovici z narekovanjem močnega ritma močno razredčil skupino, dobre štiri kilometre pred ciljno črto so se spredaj znašli Roglič, Dan Martin, Gaudu in Buchmann. Martin je onemogel, kilometer pred koncem se je zabavi pridružil Valverde. Preostala trojica je vedela, da je v sprintu med njimi najmočnejši španski veteran, 38-letni svetovni prvak je to tudi potrdil.

V sredo sledi 205-kilometrska razgibana etapa s ciljem na Hatto Dam. Preostala Slovenca na dirki Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) in Jan Tratnik (Bahrain-Merida) sta končala v ozadju. Mezgec je bil z dobrimi 11 minutami zaostanka 79., Tratnik pa s 17 minutami 128. Skupno je Mezgec 75., Tratnik pa 116.