Annemiek van Vleuten je znova slavila na Giru Rosa. Foto: EPA

Kolesark ekipe BTC City Ljubljana ni bilo povsem v ospredju. Hanna Nilsson je bila 34., Urša Pintar 43., Urška Žigart 50., Eugenia Bujak 59., Rosella Ratto 83., Maaike Boogaard pa 84. Organizatorji so sicer poskrbeli za zahteven ter naporen rožnati Giro.

Začel se je z ekipnim kronometrom, kjer je ljubljanska ekipa zasedla 12. mesto. Sledile so vse težje gorske etape, na katerih so v prvi tretjini zaključevale Hanna Nilsson, Pintar Urša, Žigart Urška in Bujakova. Mlada Nizozemka Maaike Boogaard je bila aktivna v pobegih ter prvič končala Giro. Zadnjo etapo na gradu v Vidmu je Bujakova končala na 14. mestu.

36-letna van Vleutenova je bila na Giru Rosa najboljša že lani. Na zadnji etapi, ki se je končala v Vidmu, je bila najboljša njena rojakinja Marianne Vos, ki je skupaj letos zmagala na štirih etapah.