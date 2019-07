Jolanda Neff je skoraj za tri minute prehitela najbližjo tekmico. Foto: EPA

Neffova je bila znova razred zase. Ukrajinko Jano Belomojno je na drugem mestu prehitela za dve minuti in 53 sekund. Tretja je bila Nemka Elisabeth Brandau, ki je zaostala tri minute in šest sekund. Švicarka si je prikolesarila četrto posamično evropsko zlato medaljo v članski konkurenci.

Med mlajšimi članicami je bila Vita Movrin 23., Tamara Homar je med mladinkami osvojila 37. mesto. Teo Pečnik je bil najhitrejši slovenski mladinec na 27. mestu. Jakob Klemenčič je končal na 29., Blaž Žle pa na 51. mestu. Mlajši član Matevž Govekar je bil 56. Na štafetni dirki so bili Slovenci 12.

Zlato Nizozemcu van der Poelu

Kot zadnji od Slovencev je nastopil v članski elite konkurenci Rok Naglič in osvojil 46. mesto.

Zmage se je razveselil vsestranski Nizozemec Mathieu van der Poel, v letošnji sezoni zmagovalec dirke svetovnega pokala za gorske kolesarje v Novem Mestu na Češkem, zmagovalec prestižne enodnevne cestne dirke Amstel Gold Race ter aktualni svetovni in evropski prvak v ciklokrosu.

Drugo mesto je osvojil Švicar Florian Vogel, ki je zaostal 43 sekund, tretje pa Nizozemec Milan Vader, ki je zaostal minuto in dve sekundi.

Selektor Budin zadovoljen z nastopom Žakljeve

Slovenski selektor Matjaž Budin je pred odhodom na Češko največ pričakoval od Žakljeve in Klemenčiča, njegova pričakovanja je na koncu upravičila le najizkušenejša v reprezentanci Žakljeva.

"S Tanjo sem zadovoljen. Matevž me je malo razočaral. Na štafeti so vsi dokazali, da lahko zelo dobro odpeljejo, toda dirka je nekaj drugega. Je gneča, so slabši štartni položaji ... Vsi so bili dobro pripravljeni. Na dirki se niso vsi izkazali. Mladinci so bili solidni, bili so blizu. Odločale so malenkosti. Teo je vmes že vozil na 16. mestu, v zadnjem krogu ga je pobralo, padel je na 27. mesto. Če imaš malo težav, si takoj deset mest slabši," je črto pod EP potegnil Budin.

O nastopu Žakljeve je dejal: "Tanja se je vozila znotraj deseterice, bila je tudi osma. Od začetka, po prvem krogu in pol, so bile majhne razlike. Bila je skupinica treh, štirih kolesark povsem spredaj, Tanja je bila 10, 15 sekund zadaj. Nato se je vse skupaj razbilo, naredile so se večje razlike. Jolanda je naredila razliko. Od drugega do 10. mesta ni bilo velike razlike. Tanja je šla od začetka zelo dobro, imela je dober start, ni imela težav, držala je ritem, mogoče na koncu malo popustila."