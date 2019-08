Tanja Žakelj je bila zelo zadovoljna, saj ji je uspela najboljša dirka letos. Foto: Grega Stopar

Drugo mesto je zasedla Švicarka Jolanda Neff, tretje pa Avstralka Rebecca McConnell.

Žakljeva je izenačila najboljši dosežek v sezoni, osma je bila tudi na svetovnem pokalu v Val di Soleju. Nekdanja svetovna prvakinja v konkurenci mladink in mlajših članic se je celotno dirko borila za mesto v prvi deseterici, v drugi polovici dirke pa se je utrdila na osmem mestu. Za Ferrand-Prevotovo je zaostala tri minute in 40 sekund.

Žakljeva je prišla do tretje najboljše uvrstitve na SP-ju v članski elite konkurenci, boljša je bila leta 2014 v Hafjellu, ko je končala na četrtem mestu, ter leta 2013 v Pietermaritzburgu, ko je bila peta.

"Tako sem vesela, ker mi je uspela najboljša dirka v tem letu. V Val di Sole mi je osmo mesto dalo motiva in samozaupanja, da lahko pridem med 10 najboljših na svetu. Na SP, ko so vse še dodatno 'našpičene', je tak rezultat še več vreden. V Mont-Sainte-Annu mi je zelo všeč proga, z nje imam veliko izkušenj, danes sem jih unovčila. Nadzorovano sem vozila klance, da sem imela nadzor na spustih. Napak je bilo malo, čeprav so bile. To se mi je obrestovalo. Super zadovoljna sem," je poudarila 30-letnica iz Ledin nad Idrijo.

"Štart je bil kot vedno zelo hiter. Imela sem srednje dobro pozicijo. Vedela sem, da se lahko pripeti marsikaj. Napake v skupinskem startu so se dogajale za mano. Nisem veliko izgubila, nisem bila povsem v ospredju. Nadzirala sem dirko, da sem lahko med dirko v klanec izkoristila moč in je nisem izgubljala nepotrebno. Napredovala sem do cilja," je še dodala.

Francozinja je prišla do drugega naslova v članski konkurenci, prvega je osvojila leta 2015 v Vallnordu v Andori. Neffovo, prvakinjo iz leta 2017, je premagala za 43 sekund, presenetljivo tretjo McConnellovo pa za minuto in 17 sekund. Branilka naslova Američanka Kate Courtney je bila peta.